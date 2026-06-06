La durée de validité du permis voiture et moto passera à quinze ans. Dans les pays où il sert de pièce d’identité, comme en France, cette durée pourra descendre à dix ans. Pour les conducteurs de plus de 65 ans, les États membres pourront imposer un renouvellement plus fréquent, assorti d’une visite médicale obligatoire incluant un examen ophtalmologique et cardiovasculaire.

Sur la sécurité routière transfrontalière, Matteo Ricci, rapporteur du texte, a déclaré dans l’hémicycle qu’un conducteur ayant perdu son permis dans un pays européen pour une infraction grave ne pourra plus conduire dans aucun autre État membre. Aujourd’hui, près de 40 % des retraits de permis prononcés dans un pays étranger restent sans effet sur le conducteur sanctionné.

Par ailleurs, tous les jeunes Européens de 17 ans pourront désormais pratiquer la conduite accompagnée, une règle déjà en vigueur en France. Les jeunes conducteurs passeront en outre par une période probatoire de deux ans, avec des règles et des sanctions plus strictes.