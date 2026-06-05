Loposo

On peu etre contre l ia mais xa evite de dire des bêtises. Bien sûr qu il y a de la ram comme quasi tout , donc fait une augmentation de prix meme si ce n est pas ca le responsable

Oui, absolument. Comme n’importe quel appareil photo numérique moderne ou mini-ordinateur, une GoPro possède de la mémoire RAM intégrée sous forme de composant (puce soudée sur la carte mère).

Voici pourquoi elle en a besoin et comment elle l’utilise :

À quoi sert la RAM dans une GoPro ?

La RAM (mémoire vive) sert de zone de stockage ultra-rapide et temporaire pour le processeur de la caméra (le processeur GP2 sur les modèles récents comme la HERO10, 11, 12 ou 13).

Le traitement du flux vidéo : Lorsque vous filmez en 5.3K ou en 4K à 120 images par seconde, le capteur génère une quantité gigantesque de données brutes chaque seconde. Le processeur utilise la RAM comme un « tampon » (buffer) pour stocker temporairement ces images le temps de les compresser (en HEVC/H.265).

Lorsque vous filmez en 5.3K ou en 4K à 120 images par seconde, le capteur génère une quantité gigantesque de données brutes chaque seconde. Le processeur utilise la RAM comme un « tampon » (buffer) pour stocker temporairement ces images le temps de les compresser (en HEVC/H.265). La stabilisation HyperSmooth : Pour stabiliser l’image en temps réel, les algorithmes de GoPro analysent les mouvements via le gyroscope et recadrent l’image à la volée. Cela demande une mémoire de travail ultra-rapide pour manipuler les images avant de les figer.

Pour stabiliser l’image en temps réel, les algorithmes de GoPro analysent les mouvements via le gyroscope et recadrent l’image à la volée. Cela demande une mémoire de travail ultra-rapide pour manipuler les images avant de les figer. Les fonctionnalités intelligentes : Des options comme le HindSight (qui enregistre en continu jusqu’à 30 secondes de vidéo avant que vous n’appuyiez sur le déclencheur) dépendent entièrement de la RAM, qui tourne en boucle pour stocker ce flux temporaire.

Pourquoi vous ne la « voyez » pas ?

Contrairement à la carte microSD (qui est le stockage de masse non volatile où sont enregistrés vos fichiers finaux), la RAM est totalement invisible pour l’utilisateur. Elle s’efface dès que la caméra est éteinte.

Il s’agit généralement de puces de type LPDDR (Low Power DDR), similaires à celles que l’on trouve dans les smartphones, choisies pour leur très faible consommation d’énergie et leur taille minuscule, indispensables pour le format compact et la gestion thermique d’une GoPro.