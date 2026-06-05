Ce n'est pas autant qu'en 2019, mais Apple a dû encore faire des efforts. L'Informé nous apprend en effet que la firme de Cupertino a versé 212 millions d'euros d'impôts supplémentaires au fisc français.

La filiale Apple France a indiqué que « la société a accepté la clôture des contrôles fiscaux portant sur l'exercice 2024 et les exercices antérieurs » - cette somme versée solde les contrôles menés par Bercy. Ce règlement est la conséquence d'un « accord préalable en matière de prix de transfert ».