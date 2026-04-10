Apple espérait souffler. C'est raté. La firme de Cupertino avait été condamnée en octobre dernier par le tribunal de commerce de Paris pour avoir imposé des clauses déséquilibrées à Free Mobile dans leur contrat de distribution de l'iPhone. L'entreprise américaine tentait de bloquer l'application du jugement de premier instance pendant la durée de son appel. La cour d'appel de Paris en a décidé autrement, et vous allez le voir, sans ménagement, comme on peut le lire dans un arrêt du 1er avril 2026.