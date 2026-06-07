Disponible à partir du 11 juin prochain sur la plateforme de streaming, FIFA World Cup : Launch Edition (c’est son nom) entend accompagner la montée en puissance du prochain Mondial organisé en Amérique du Nord. Les joueurs pourront prendre les commandes de l’une des 48 sélections qualifiées pour la compétition, évoluer dans 16 stades officiels et diriger un total de 1 248 footballeurs.

Netflix précise que le jeu sera mis à jour régulièrement pendant la compétition, afin notamment d’introduire de nouveaux défis et autres fonctionnalités selon les résultats durant la (vraie) compétition. « Avec sa rapidité et sa fluidité, il vous fera vibrer entre amis (jusqu’à quatre joueurs), que vous soyez ou non fan de football ou de jeux vidéo » promet le géant américain.