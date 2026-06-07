Après avoir tourné la page EA Sports, la FIFA poursuit sa reconstruction dans le jeu vidéo, et c’est donc avec Netflix qu’elle entend remettre le pied sur le ballon, à quelques jours de la Coupe du Monde 2026.
Depuis la rupture historique entre EA Sports et la FIFA, après près de trente ans de collaboration, les amateurs de football virtuel ont pu découvrir EA Sports FC, la marque FIFA étant alors en quête d’un nouveau partenaire de jeu. A quelques encablures du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, voilà que la FIFA confirme l’arrivée d'un nouveau jeu officiel… Sur Netflix.
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FIFA tente un nouveau coup d’envoi avec Netflix
Disponible à partir du 11 juin prochain sur la plateforme de streaming, FIFA World Cup : Launch Edition (c’est son nom) entend accompagner la montée en puissance du prochain Mondial organisé en Amérique du Nord. Les joueurs pourront prendre les commandes de l’une des 48 sélections qualifiées pour la compétition, évoluer dans 16 stades officiels et diriger un total de 1 248 footballeurs.
Netflix précise que le jeu sera mis à jour régulièrement pendant la compétition, afin notamment d’introduire de nouveaux défis et autres fonctionnalités selon les résultats durant la (vraie) compétition. « Avec sa rapidité et sa fluidité, il vous fera vibrer entre amis (jusqu’à quatre joueurs), que vous soyez ou non fan de football ou de jeux vidéo » promet le géant américain.
Pour développer ce nouveau titre, la FIFA a confié les clés du projet au studio Delphi (qui a notamment œuvré sur le récent et excellent 007 First Light), chargé de repenser entièrement la franchise. Le développement a également été mené en collaboration avec Refactor Games, un studio connu notamment pour son travail sur Football Simulator précise VGC.
Avec FIFA World Cup Launch Edition, Netflix mise sur une expérience très accessible. Le jeu s’affiche directement sur le téléviseur, tandis que le smartphone est utilisé comme une manette, les passes et tirs s’effectuant à l’aide de gestes tactiles simples. Une approche pensée pour permettre au plus grand nombre de prendre rapidement le jeu en main, y compris les personnes peu familières avec les jeux vidéo donc.
Sur le papier, les ambitions affichées semblent plutôt conséquentes. Dans les faits, il reste encore bien difficile de se faire une idée précise du résultat final. De plus, Netflix semble mettre un soin tout particulier à éviter de montrer de véritables séquences de gameplay. Les différentes vidéos promotionnelles privilégient les plans rapides, les angles de caméra soigneusement choisis et les montages nerveux.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
EA Sports n’a pas dit son dernier mot
Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement intéressant puisque le duel entre la FIFA et EA Sports semble désormais bel et bien lancé.
En effet, EA Sports vient de son côté de déployer une nouvelle mise à jour gratuite pour le jeu EA Sports FC 26. Faute de disposer des droits officiels liés à la Coupe du Monde, l’éditeur a opté pour une approche détournée avec un contenu baptisé The World’s Game.
Cette mise à jour propose une expérience inspirée du football international de très haut niveau, reprenant la structure, l’intensité et l’ambiance de la plus célèbre des compétitions footballistiques, sans jamais la nommer. Une manière pour EA Sports de rappeler que, même sans le logo FIFA, son expertise en matière de simulation de football reste solidement installée.