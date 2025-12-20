C'est désormais officiel, le « nouveau FIFA » sera disponible en 2026, avec une nouveauté de taille puisque le jeu ne sera pas destiné à nos PlayStation, Xbox et autres Nintendo Switch, mais à nos écrans tactiles, par le biais de… Netflix.
Pendant près de trente ans, le logo EA Sports a rythmé de nombreuses soirées footballistiques, manette en main, devant l’écran, avec la licence FIFA. Une saga annuelle, née en 1993, qui a accompagné les générations, les Coupes du monde et les rêves de gloire virtuelle. Depuis 2023, l'appellation FIFA s'est effacée chez Electronic Arts, laissant place à EA Sports FC.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Chef ? Il sort quand le nouveau FIFA ?
Aujourd’hui, le ballon change encore de terrain. Netflix, ogre du streaming aux ambitions assumées, s’invite à son tour dans la cour du football vidéoludique. Après les séries dévorées en une nuit et les films devenus rituels du dimanche soir, la plateforme américaine s’attaque donc à une autre passion : le football virtuel sous licence officielle.
Avec l’annonce d’une « simulation de football totalement réinventée », développée par Delphi Interactive, Netflix poursuit sa lente mais déterminée conquête du jeu vidéo. Un nouveau FIFA exclusif à Netflix Games, attendu cet été, comme un coup d’envoi parfaitement calculé, à l’orée de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Un FIFA jouable « d'une simple pression sur un bouton »
« La Coupe du Monde de la FIFA sera l’événement culturel phare de 2026, et les supporters pourront nourrir leur passion en jouant depuis leur salon », explique Alain Tascan, président de la division Games de Netflix.
Pas de simulation ultra poussée ici, puisque ce nouveau FIFA ambitionne de revenir à quelque chose de plus simple, Netflix souhaitant ramener le football à ses racines, « avec quelque chose que tout le monde peut jouer d'une simple pression sur un bouton ». Le jeu ne sera donc aucunement disponible sur PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch.
Depuis longtemps déjà, Netflix mise sur des jeux plus accessibles, pensés pour être joués directement depuis un smartphone. Une philosophie qui privilégie l’instantanéité et la simplicité, fidèle à l’ADN d’une plateforme où l’on joue désormais presque aussi facilement qu’on lance un épisode.
Du côté des développeurs, l’ambition se veut claire et sans détour : façonner le jeu de football le plus amusant, le plus accessible et le plus universel jamais imaginé. Pour l’heure, le mystère reste entier. Ni nom officiel ni contours précis n’ont encore été révélés. Il faudra patienter jusqu’en 2026 pour en savoir plus, avec une sortie (logiquement) envisagée aux premiers jours de l’été.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible