« La Coupe du Monde de la FIFA sera l’événement culturel phare de 2026, et les supporters pourront nourrir leur passion en jouant depuis leur salon », explique Alain Tascan, président de la division Games de Netflix.

Pas de simulation ultra poussée ici, puisque ce nouveau FIFA ambitionne de revenir à quelque chose de plus simple, Netflix souhaitant ramener le football à ses racines, « avec quelque chose que tout le monde peut jouer d'une simple pression sur un bouton ». Le jeu ne sera donc aucunement disponible sur PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch.