Electronic Arts a dû corriger une faille assez enquiquinante sur EA FC 26. Il y a quelques semaines, une erreur de décimale sur les serveurs indonésiens du jeu permettait d'acheter des points de jeu à prix dérisoire. De nombreux joueurs ont contourné les restrictions géographiques à l'aide de VPN pour profiter du bug tarifaire. L'éditeur a réagi en suspendant, voire en bannissant pour certains, les comptes concernés, selon PCGamesN.