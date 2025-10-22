Un bug tarifiaire sur EA FC 26 permettait d'acheter des milliers de points virtuels pour l'équivalent d'un euro, au lieu de cinquante. Electronic Arts a écarté ceux qui en ont profité.
Electronic Arts a dû corriger une faille assez enquiquinante sur EA FC 26. Il y a quelques semaines, une erreur de décimale sur les serveurs indonésiens du jeu permettait d'acheter des points de jeu à prix dérisoire. De nombreux joueurs ont contourné les restrictions géographiques à l'aide de VPN pour profiter du bug tarifaire. L'éditeur a réagi en suspendant, voire en bannissant pour certains, les comptes concernés, selon PCGamesN.
Une erreur de décimale qui change tout sur EA FC 26
L'origine du problème remonte à une simple erreur de décimale dans le système de paiement. Au lieu d'afficher 2 millions de roupies indonésiennes (soit environ 150 euros), les serveurs réclamaient seulement 2 000 roupies, un peu moins d'un euro donc. Forcément, le bug a été vu comme une opportunité en or pour les joueurs désireux d'acheter de la monnaie virtuelle.
Il faut savoir que dans EA Sports FC 26, ces points permettent d'acheter des packs qui contiennent des cartes de joueurs, parfois des stars comme Mbappé, Lamine Yamal, Haaland ou Dembélé. La nouvelle, pour ne pas dire le bug, s'est rapidement propagée sur Reddit et certains forums spécialisés.
Des joueurs de différentes nationalités ont alors utilisé des VPN, pour modifier leur localisation virtuelle et accéder aux serveurs indonésiens. La seule contrainte était de payer via Apple Pay, unique moyen de paiement fonctionnel durant le bug. Electronic Arts a fini par corriger l'erreur sur ses serveurs, qui n'a pas été sans conséquence.
Des sanctions lourdes, et l'économie de EA FC 26 bouleversée
La riposte d'EA ne s'est pas fait attendre. L'éditeur a rapidement identifié les comptes ayant exploité la faille. Les sanctions tombent alors tombées : bannissements définitifs pour certains, suspensions temporaires pour d'autres. Electronic Arts voulait envoyer un message clair à tous ceux qui ont profité du bug.
Mais le problème va au-delà des comptes bannis. Sur la version PC, l'économie du jeu a été bouleversée. Des milliers de points frauduleux ont inondé le marché, ce qui a fait chuter les prix et créé un déséquilibre. La communauté Reddit parle déjà d'une erreur monumentale de la part d'Electronic Arts.
Voilà en tout cas un bug qui montre la fragilité des systèmes de tarification régionale dans les jeux vidéo. Cette erreur de décimale non détectée pendant plusieurs heures a coûté cher aux deux camps. Electronic Arts devra améliorer sa surveillance. Les joueurs bannis, eux, ont découvert que 149 euros d'économies ne valaient pas un compte perdu.