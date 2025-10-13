Pour calmer les esprits, EA a sorti le carnet de chèques : accélérateurs de progression et même un Passe de combat de saison offerts aux joueurs lésés. Un geste appréciable, mais qui n'efface pas l'impression d'un service qui a flanché au pire moment. La panne a souligné une réalité bien connue des joueurs : la multiplication des lanceurs est souvent plus une source de problèmes qu'un réel avantage. Pour ceux qui préfèrent ne dépendre ni de leur matériel ni des caprices d’une application, le jeu en nuage reste une option solide, Battlefield 6 étant accessible sur GeForce Now depuis le premier jour.

EA a désormais une mission : redorer le blason de son application, car la confiance, une fois perdue, est longue à regagner. En attendant, les joueurs PC savent qu'en cas de doute, la porte de Steam est grande ouverte. Parfois même sur les conseils de la maison d'en face.