Lancement pour le moins chaotique pour Battlefield 6, où l'application maison d'EA a refusé l'accès à de nombreux joueurs qui l'avaient pourtant payé. Le comble ? Un responsable de la franchise a publiquement conseillé aux malheureux… de se faire rembourser pour acheter le jeu sur Steam.
Le tableau est savoureux : au moment le plus attendu, le lanceur d'Electronic Arts s'est effondré, laissant sur le carreau ceux qui lui avaient fait confiance. Pendant que les forums s'enflammaient, EA a fini par corriger le tir, promettant des cadeaux pour se faire pardonner. Pendant ce temps, la boutique de Valve, elle, tournait à plein régime, accueillant sans broncher les réfugiés.
Un lancement qui prend l'eau
Le jour J, de nombreux joueurs PC se sont heurtés à un mur. Leur Battlefield 6 fraîchement installé refusait de démarrer depuis l'application EA, affichant des messages d'erreur absurdes réclamant l'achat de contenus additionnels… qui n'existaient pas. Un bug de vérification des droits qui a transformé l'excitation du lancement en une immense frustration.
Poussé à bout par les plaintes, le grand manitou de la franchise, Vince Zampella, a offert une solution aussi honnête que déroutante sur les réseaux sociaux : « Pouvez-vous vous faire rembourser et l'acheter sur Steam ? ». Un aveu désarmant de la part d'un cadre d'EA, qui admettait en creux que la plateforme concurrente était tout simplement plus fiable.
L'art de se faire pardonner
Pour calmer les esprits, EA a sorti le carnet de chèques : accélérateurs de progression et même un Passe de combat de saison offerts aux joueurs lésés. Un geste appréciable, mais qui n'efface pas l'impression d'un service qui a flanché au pire moment. La panne a souligné une réalité bien connue des joueurs : la multiplication des lanceurs est souvent plus une source de problèmes qu'un réel avantage. Pour ceux qui préfèrent ne dépendre ni de leur matériel ni des caprices d’une application, le jeu en nuage reste une option solide, Battlefield 6 étant accessible sur GeForce Now depuis le premier jour.
EA a désormais une mission : redorer le blason de son application, car la confiance, une fois perdue, est longue à regagner. En attendant, les joueurs PC savent qu'en cas de doute, la porte de Steam est grande ouverte. Parfois même sur les conseils de la maison d'en face.
