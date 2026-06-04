La taxe foncière atteint un montant moyen record cette année, et pour ne pas tout régler en une fois en octobre, la mensualisation reste une option, à condition de faire la démarche avant le 30 juin. Suivez le guide.
En seulement cinq, la taxe foncière a bondi de 35% selon les données publiées par l'administration fiscale au mois de mai. Pour 2026, le montant poursuivra sa progression, mais il existe pourtant un moyen pour limiter le choc et lisser le paiement sur plusieurs mois. Il s'agit de la mensualisation. Pour y prétendre, il faut s'y prendre avant le 30 juin, date limite pour adhérer cette année.
Le montant de la taxe foncière a explosé ces dernières années
Les données publiées par l'administration fiscale ces dernières semaines laissent plus de place à la discussion. La taxe foncière a augmenté de 35 % en seulement cinq ans. Concrètement, là où un propriétaire payait en moyenne 820 euros en 2020, il en débourse désormais 1 117 euros, soit près de 300 euros de plus, chaque année, pour le même bien, comme l'explique bien Droit-finances.net.
Deux facteurs expliquent cette envolée. Il y a évidemment la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui a d'abord poussé les collectivités à relever leurs taxes foncières pour compenser la perte de recettes. Ensuite, la base imposable (les valeurs locatives cadastrales) est revalorisée chaque année selon l'inflation, ce qui a mécaniquement alourdi les montants au fil des ans.
Pour 2026, cette revalorisation est fixée à 0,8 %, contre 1,7 % l'an dernier, une légère accalmie. Mais par défaut, le prélèvement reste dû en une seule fois en octobre, le 20 très précisément pour ceux qui règlent en ligne, et le 15 pour les autres modes de paiement.
Payer sa taxe foncière en plusieurs mensualités c'est encore possible, mais pas pour longtemps
La mensualisation pourrait être votre meilleure alliée ! Elle consiste ici à fractionner la taxe foncière en dix mensualités, prélevées le 15 de chaque mois, de janvier à octobre. Chaque montant équivaut à un dixième de l'impôt réglé l'année précédente, une mécanique bien pensée pour alléger le poids d'une dépense devenue conséquente pour de nombreux foyers.
En adhérant en juin, les prélèvements démarrent dès juillet. Notez que le rattrapage des échéances non prélevées depuis janvier est lissé sur les trois premières mensualités. La conséquence, c'est qu'en juillet, en août et en septembre, les montants sont majorés, avant un retour au montant habituel lors du dernier prélèvement en octobre.
Par exemple, pour une taxe foncière de 1 200 euros (mensualité de base : 120 euros), adhérer en juin aboutit à 360 euros prélevés en juillet, août et septembre, puis 120 euros en octobre. Pour s'inscrire, rendez-vous dans votre espace Finances publiques sur impots.gouv.fr, via l'application Impots.gouv, par téléphone ou directement en Centre des finances publiques.