chicour

Quel génie ne pouvait pas présager de cette explosion de la taxe foncière lors de à suppression de la taxe d’habitation ?

Résultat la taxe foncière a doublé et si un jour la taxe d’habitation revient ça ne changera rien à cette taxe. Les gens seront doublement perdant.

1300e pour 90m2 une folie. Un looks de salaire presque qui y passe et ce n’est rie comparé aux littoraux etc