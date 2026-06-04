Sur le plan scientifique enfin, les chercheurs français siègent dans 13 des 14 groupes de travail du SKA, et pas comme de simples participants. Ils coprésident notamment les groupes dédiés à la cosmologie et aux origines de la vie dans l'Univers. La France dispose aussi d'un atout géographique précieux puisqu'à Nançay, dans le Cher, elle abrite NenuFAR, un radiotélescope conçu comme un avant-goût du SKA, ainsi qu'un instrument plus ancien qui a déjà prouvé sa valeur en participant à la détection du fond d'ondes gravitationnelles, ces infimes vibrations de l'espace-temps repérées en chronométrant avec une précision extrême les signaux émis par les pulsars.