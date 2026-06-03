Officiellement, le changement est motivé par l'engagement du Parlement en faveur de la souveraineté numérique et de la protection des données personnelles des utilisateurs. Dans la communication transmise aux parlementaires, Qwant est décrit comme un moteur "axé sur la confidentialité, conçu pour éviter le suivi des utilisateurs et la collecte de données personnelles".

Pour la Commission européenne, il s'agit de ne pas entretenir une position hypocrite puisqu'elle présentera le même jour son paquet sur la souveraineté technologique. Ce dernier vise précisément à réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers et à soutenir des alternatives européennes. En novembre dernier, un groupe transpartisan de 38 eurodéputés avait adressé une lettre à la présidente du Parlement, Roberta Metsola, pour demander une sortie progressive des logiciels Microsoft et d'autres outils américains. Le Parlement avait également bloqué en février l'accès aux outils d'IA générative sur les appareils fournis aux députés et à leurs équipes, pour des raisons de sécurité et de protection des données.