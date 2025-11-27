Le divorce entre Qwant et Microsoft était dans l'air depuis quelques mois, mais c'est désormais officiel. Ce jeudi 27 novembre, l'Autorité de la concurrence révèle avoir débouté Qwant, qui se livrait à un bras de fer contre Microsoft. Le moteur de recherche français, qui se présente comme le champion de la vie privée face aux géants américains, accusait son partenaire technologique d'abus de position dominante et de dépendance économique. Le régulateur considère que les accusations ne tiennent pas la route. Pire, les preuves avancées par Qwant sont jugées insuffisantes pour justifier ne serait-ce qu'un examen approfondi du dossier.