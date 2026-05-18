Vous décrochez, persuadé que c'est votre frère ou votre collègue, mais la personne à l'autre bout du fil n'a rien à voir avec eux. C'est ce qu'on appelle le spoofing, ou plus particulièrement, le caller ID spoofing, ou l'usurpation de l'identité de l'appelant. Autrement dit, il s'agit d'une technique qui permet à n'importe quel escroc de falsifier le numéro affiché sur votre écran pour se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez. Google semble décidé à s'y attaquer. Un démontage d'APK mené par Android Authority révèle que l'application Google Téléphone prépare une alerte capable de vous prévenir, pendant l'appel, qu'un imposteur se cache peut-être derrière un numéro familier.