La fonctionnalité a été développée avec le soutien de l’American Psychological Association et du Conseil d’experts d’OpenAI sur le bien-être et l’IA. Si les systèmes de la société repèrent une conversation inquiétante, ChatGPT informe l’utilisateur qu’il pourrait envoyer une notification à son contact de confiance et l’encourage à le contacter. Dans le même temps, une équipe d’humains analyse la situation et envoie une alerte, par e-mail, SMS ou via une notification dans l’app.