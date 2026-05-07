Shivon Zilis, nommée au conseil d'administration d'OpenAI en janvier 2020, occupait donc une position pour le moins délicate. Elle était administratrice d'une organisation dont elle connaissait les plans de déstabilisation, et mère secrète de quatre enfants d'Elon Musk, conçus par FIV, une grossesse qu'elle avait cachée à ses collègues du conseil en vertu d'un accord de confidentialité signé avec le milliardaire. Elle a fini par démissionner en février 2023, au moment où les ambitions du propriétaire du réseau social X dans l'IA devenaient publiques. Dans un SMS envoyé à une amie ce jour-là, elle résumait les choses ainsi : « Quand le père de tes enfants lance un projet concurrent et débauche chez OpenAI, il n'y a rien à faire. »