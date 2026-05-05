Lors d'une démonstration de son dispositif à Concord en Californie, aux côtés des responsables du service incendie du comté de Contra Costa, Sonic Fire Tech a montré qu'il est capable d'éteindre des flammes dans un bac à distance par des ondes basse fréquence, sans contact ni résidu. Ces ondes poussent les molécules d'oxygène hors de la zone de combustion, privant le feu de l'un de ses carburants. Selon Geoff Bruder, le dispositif fait vibrer l'oxygène plus vite que le feu ne peut le consommer et bloque ainsi la réaction chimique.

Le dispositif est réglé pour agir sous 20 hertz, en dessous du seuil d'audibilité humaine. Albert Simeoni est le directeur du département de génie de la protection contre l'incendie au Worcester Polytechnic Institute. Il confirme que l'influence acoustique sur les flammes est connue de longue date en combustion, mais qu'il a longtemps été très compliqué de produire ces effets à grande échelle sans effets sonores destructeurs.

À ces fréquences, les ondes voyagent plus loin que des sons plus aigus et n'affectent ni les humains ni les animaux.