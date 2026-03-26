Pour cet essai grandeur nature, Airbus a vu grand avec un hélicoptère H130 FlightLab, un avion léger Cirrus SR20, un ATR 72 transformé en bombardier d'eau, quatre drones dont l'Airbus Aliaca dont la Marine française est fan, et trois camions du SDIS 30, les pompiers du Gard, pour collecter et traiter les données. Tout ce beau monde s'est retrouvé sur le camp militaire des Garrigues à Nîmes, aux côtés des services d'incendie et de l'Entente Valabre, l'organisme officiel chargé en France d'évaluer les équipements de lutte contre les feux de forêt.