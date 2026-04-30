Le 28 avril 2026, une date à marquer d'une pierre blanche, puisque c'est le 45e anniversaire exact de 86-DOS 1.00. Microsoft en a profité pour mettre en ligne les listings source les plus anciens jamais retrouvés de DOS.

Ces documents couvrent le noyau de 86-DOS 1.00, plusieurs instantanés de développement du noyau PC-DOS 1.00, des utilitaires comme CHKDSK, et même le code source de l'assembleur utilisé pour compiler DOS.

Le tout est « imprimé » en piqué sur du papier à listings en accordéon entre juin et novembre 1981, sans fichier numérique ni archive disquette.