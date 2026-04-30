86-DOS fête ses 45 ans : Microsoft publie le code source originel de DOS, scanné à partir de liasses de papier imprimé conservées par Tim Paterson lui-même.
Le 28 avril 2026, une date à marquer d'une pierre blanche, puisque c'est le 45e anniversaire exact de 86-DOS 1.00. Microsoft en a profité pour mettre en ligne les listings source les plus anciens jamais retrouvés de DOS.
Ces documents couvrent le noyau de 86-DOS 1.00, plusieurs instantanés de développement du noyau PC-DOS 1.00, des utilitaires comme CHKDSK, et même le code source de l'assembleur utilisé pour compiler DOS.
Le tout est « imprimé » en piqué sur du papier à listings en accordéon entre juin et novembre 1981, sans fichier numérique ni archive disquette.
Du papier imprimé à GitHub, l'archéologie la plus lente de l'informatique
Tim Paterson, auteur de DOS et fondateur de Paterson Technology, a gardé pendant plus de quarante ans une pile de dix liasses de listings sur papier continu. En décembre 2013, il en avait déjà mentionné l'existence dans un e-mail à Len Shustek, archiviste du Computer History Museum, en précisant avoir « une pile de 15 cm d'impressions assembleur ». Des années plus tard, une équipe d'historiens pilotée par Yufeng Gao et Rich Cini a localisé, scanné puis retranscrit chaque page.
Yufeng Gao et Rich Cini ont organisé le dépôt Github en trois niveaux, partant de la transcription brute du texte imprimé, puis des fichiers reconstitués tels qu'ils sortaient de l'imprimante, et enfin du code source compilable. Joshua Scarsbrook a travaillé séparément sur l'OCR des listings, et l'équipe a dû corriger manuellement chaque page avant de la rendre compilable.
Ces liasses fonctionnent comme un contrôle de version physique, antérieur à git, à CVS et à tout système équivalent. Chaque liasse correspond à un état du projet à un instant précis, avec les annotations manuscrites de Tim Paterson visibles sur certaines pages. On voit ainsi quelles fonctions ont été ajoutées entre juin et juillet 1981 et quelles erreurs ont été corrigées entre deux impressions successives.
DOS est né chez Seattle Computer Products, pas chez Microsoft
Ces documents recèlent aussi un drôle de secret, celui de la vraie origine de DOS, car Tim Paterson l'a écrit pour Seattle Computer Products. Dans son e-mail de 2013, il précisait que MS-DOS 1.25 était le premier système distribué aux fabricants OEM autres qu'IBM, et qu'il avait été utilisé par tous les premiers fabricants de clones. Microsoft avait racheté ensuite 86-DOS à Seattle Computer Products en juillet 1981, pour 50 000 dollars.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Ces listings datent de juin à novembre 1981, donc au moment même où Microsoft rachetait 86-DOS à Seattle Computer Products. Tim Paterson écrivait alors seul le code qui allait équiper tous les premiers clones PC.
Microsoft a travaillé avec les mainteneurs du dépôt pour placer l'ensemble sous licence MIT. Tim Paterson a confié les originaux à l'Interim Computer Museum, là où ils seront accessibles au public dans les prochains mois.