ReactOS, le Windows open source, fête ses 30 ans

Jason Filby a décidé de reprendre les choses en main en changeant la cible : plutôt que Windows 95, pourquoi ne pas viser Windows NT, une architecture plus modulaire et pérenne ?

Le changement de nom intervient en février 1998. "ReactOS" signifie littéralement "réaction à l'OS", en pointant la position de monopole de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation grand public. Mais les débuts restent laborieux. Les développeurs doivent d'abord construire un noyau minimal avant de pouvoir écrire les premiers pilotes. Une fois ces drivers créés, ils servent alors d'exemple aux contributeurs suivants. C'est un processus de bootstrap technique qui prend des années.

Eric Kohl, qui a rejoint le projet en 1998, raconte qu'il cherchait des exemples de code pour contribuer à Wine quand il est tombé sur ReactOS. Il a proposé son portage Win32 de l'interpréteur de commandes FreeDOS pour remplacer le shell.exe primitif du projet. Quelques patchs plus tard, les mainteneurs lui ont donné un accès direct au gestionnaire de versions. L'édition 0.0.8 qu'il a testée n'était qu'un bootloader DOS, quelques pilotes basiques et un noyau qui lançait des routines de test. Pas de chargeur d'applications, pas de processus, pas de threads. Chaque petite fonctionnalité représentait un jalon.