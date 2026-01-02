Le projet open source ReactOS, visant à créer un système d'exploitation compatible Windows, commence très fort ce début d'année. Une nouvelle mise à jour devrait lui permettre de prendre en charge des applications plus récentes.
Les développeurs de ReactOS viennent d'achever la synchronisation de leur implémentation de la bibliothèque MSVCRT avec celle de Wine 10.0. Cette opération, préparée pendant plusieurs mois, réduit d'environ 30% le nombre d'échecs lors des tests d'API et constitue un pas important vers la compatibilité avec Windows NT 6.0, l'architecture qui sous-tend Windows Vista et les versions ultérieures de l'OS de Microsoft.
-30% d'erreurs de compatibilité
La MSVCRT (Microsoft C Runtime) joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des applications Windows. Cette bibliothèque fournit les fonctions de base du langage C comme la manipulation de chaînes de caractères, l'allocation mémoire ou encore les entrées-sorties. Chaque programme compilé avec les outils Microsoft fait appel à ces composants. Pour ReactOS, il était donc important de concevoir une implémentation correcte pour la compatibilité logicielle.
La synchronisation avec Wine 10.0 a permis de corriger 7 574 des 25 517 défaillances enregistrées dans la suite de tests MSVCRT, laquelle est donc chargée d'évaluer la conformité des fonctions de la bibliothèque C aux standards Windows. Jusqu'à présent, ces erreurs empêchaient certaines applications de s'exécuter correctement sur ReactOS. L'équipe de développement a opté pour une refonte complète de sa bibliothèque en s'alignant sur l'état plus mature du projet Wine. Il faut dire que ce dernier bénéficie d'une communauté de contributeurs plus large et de tests réguliers sur différentes configurations.
ReactOS se tourne vers NT6
ReactOS visait historiquement la compatibilité avec Windows Server 2003, lequel repose sur l'architecture NT 5.2. Le passage vers NT 6.0 va permettre de bénéficier de fonctionnalités introduites avec Windows Vista : des modèles de sécurité renforcés, un support matériel plus large et de nouvelles APIs. Pour faciliter cette transition, les développeurs ont décidé de compiler séparément les versions NT5 et NT6. En parallèle, il n'abandonneront pas le support des applications plus anciennes.
Rappelons que ReactOS a été lancé en 1996 avec le projet FreeWin95, avant de changer de nom en février 1998. La version 0.4.15, publiée en mars 2025, avait déjà préparé le terrain avec des améliorations du support Plug and Play, de l'audio et de la gestion mémoire. Cette nouvelle étape MSVCRT est donc particulièrement importante. Peut-être qu'un jour il sera finalement possible de migrer vers Linux tout en conservant ses logiciels Windows.