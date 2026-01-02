La MSVCRT (Microsoft C Runtime) joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des applications Windows. Cette bibliothèque fournit les fonctions de base du langage C comme la manipulation de chaînes de caractères, l'allocation mémoire ou encore les entrées-sorties. Chaque programme compilé avec les outils Microsoft fait appel à ces composants. Pour ReactOS, il était donc important de concevoir une implémentation correcte pour la compatibilité logicielle.

​La synchronisation avec Wine 10.0 a permis de corriger 7 574 des 25 517 défaillances enregistrées dans la suite de tests MSVCRT, laquelle est donc chargée d'évaluer la conformité des fonctions de la bibliothèque C aux standards Windows. Jusqu'à présent, ces erreurs empêchaient certaines applications de s'exécuter correctement sur ReactOS. L'équipe de développement a opté pour une refonte complète de sa bibliothèque en s'alignant sur l'état plus mature du projet Wine. Il faut dire que ce dernier bénéficie d'une communauté de contributeurs plus large et de tests réguliers sur différentes configurations.