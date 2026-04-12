Difficile de tester et reproduire ce petit exploit, qui, soit dit en passant, ne sert à rien. D'ailleurs, lorsqu'un utilisateur lui demande pourquoi il l'a fait, Oleg Kutkov est honnête : « Because I can », soit avec une certaine ironie, « Parce que je le peux ».

Blague à part, Oleg Kutkov n'a précisé ni le modèle exact de sa Tesla, ni la version du firmware, ni la référence de l'adaptateur utilisé. Or Tesla déploie des mises à jour régulières qui modifient parfois le comportement du montage automatique des périphériques USB, et tous les adaptateurs ne présentent pas le lecteur de la même façon au système.

C'est tracer des plans sur la colète que de généraliser à partir de cette seule vidéo que « toutes les Tesla lisent des disquettes ».

Mais sait-on jamais, comme on adore le retour de certains objets cultes d'une époque, la disquette pourrait bien revenir dans nos machines. Celle de 3,5 pouces lancée par Sony en 1981 n'a pas totalement quitté le monde professionnel. Linux a reçu des pilotes FDD mis à jour l'an dernier. La FAA a seulement commencé à retirer les siens de ses systèmes de contrôle aérien. Et une prison du New Jersey autorise encore ses détenus à posséder jusqu'à 20 disquettes, faute de clés USB admises, soit moins de 28,8 Mo pour stocker les fichiers transmis par leurs avocats.

À côté, une Tesla qui joue du Rick Astley par disquette interposée fait figure de luxe absolu.