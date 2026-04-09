Tesla n'a pas abandonné son idée de créer un petit véhicule moins cher. À vrai dire, ce dernier serait à nouveau sur la table de travail des employés de la firme !
Parmi les plans de développement de Tesla annoncés ces dernières années, il y a toujours eu un véhicule électrique plus abordable. Mais si l'on a plusieurs fois évoqué cette nouveauté potentielle, qui pouvait afficher un prix à moins de 30 000 dollars, elle a tout de même pris au fil du temps le visage d'une légende urbaine. Au point même qu'on pouvait penser le projet abandonné. Mais ça ne serait pas le cas !
Tesla va créer un nouveau modèle de voiture, plus petit et moins cher
Chez Tesla, il y a un projet qui va intéresser de nombreuses personnes. En effet, selon une information de Reuters, le spécialiste des voitures électriques développe un nouveau modèle, qui ne soit pas une variante de ces Model 3 ou Model Y.
Il s'agirait d'un nouveau SUV compact, pour lequel Tesla aurait commencé à contacter des fournisseurs afin d'échanger sur les détails de cette voiture. Pour avoir une idée de ce modèle, Reuters indique qu'il affichera une longueur de 4,28 mètres.
Un prix plus bas, qui va sacrifier l'autonomie ?
En comparaison, le Model Y affiche lui une longueur de 4,75 mètres. Trois des quatre sources de Reuters expliquent que ce nouveau SUV devrait être produit en Chine, quand la quatrième source qui indique par ailleurs que Tesla pourrait aussi étendre sa production en Europe et aux États-Unis.
Parmi les particularités de ce véhicule, il pourrait embarquer un seul moteur électrique, au lieu des deux habituels, et être moins lourd (avec un poids d'environ 1,5 tonne). Tesla pourrait aussi choisir de poser une batterie plus petite, ce qui sacrifierait au niveau autonomie par rapport aux autres modèles, mais permettrait aussi de faire baisser le prix. Tesla chercherait à proposer une voiture qui soit moins chère que la berline Model 3.