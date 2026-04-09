Chez Tesla, il y a un projet qui va intéresser de nombreuses personnes. En effet, selon une information de Reuters, le spécialiste des voitures électriques développe un nouveau modèle, qui ne soit pas une variante de ces Model 3 ou Model Y.

Il s'agirait d'un nouveau SUV compact, pour lequel Tesla aurait commencé à contacter des fournisseurs afin d'échanger sur les détails de cette voiture. Pour avoir une idée de ce modèle, Reuters indique qu'il affichera une longueur de 4,28 mètres.