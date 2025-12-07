Pour maintenir la bande alignée devant la LED et le capteur, Skyriver a conçu un guide imprimé en 3D. Cette pièce empêche tout déplacement du support lors de l’avancement et stabilise le trajet optique. Ces ajustements ont été nécessaires pour obtenir une lecture régulière.

Sur le plan logiciel, les fonctions se limitent pour l’instant aux opérations essentielles, même si des améliorations sont visiblement prévues. La vitesse demeure quant à elle relativement modeste : environ cinquante octets par seconde. C'est plus rapide que les anciens lecteurs à contact, certes, mais on reste loin des débits actuels. Skyriver songe même à créer une perforatrice compacte pour produire des bandes sans recourir à des fichiers vectoriels et des découpeuses laser.

Bien entendu, ce lecteur de bande perforée ne va pas bouleverser le monde du stockage numérique. En revanche, il est la matérialisation de cette curiosité qui incite certains bricoleurs à explorer les technologies d'hier, à comprendre leurs mécanismes et à les faire revivre malgré leur obsolescence. Dans une époque où tout court après la vitesse et l'efficacité, ce genre d'expérimentation rappelle qu'on peut aussi créer pour le simple plaisir de bricoler (et peut-être, aussi, la satisfaction d'avoir réussi un défi personnel).