Dans son atelier, un passionné d'informatique rétro a ressuscité la bande perforée en créant une version remise au goût du jour. Ce projet un brin surprenant, baptisé Putapre, redonne vie à une technologie que même des informaticiens n'ont peut-être jamais vue fonctionner.
Avant que les disquettes puis les clés USB envahissent nos bureaux, les premières machines déchiffraient des rubans de papier troués. Ces bandes perforées ont depuis longtemps cédé la place aux supports magnétiques. Pourtant, Skyriver a décidé de leur offrir une seconde jeunesse. Pour ce faire, il a conçu un lecteur de bande perforée fonctionnel avec les technologies d'aujourd'hui, en abandonnant les mécanismes à contact des vieux appareils au profit d'un système optique plus épuré.
Un passionné d'informatique ravive l’utilisation de la bande perforée
Le Putapre repose sur un ensemble réduit de composants : un microcontrôleur PIC18 8 bits connecté en USB, un phototransistor et une LED infrarouge. Le système utilise un faisceau lumineux traversant les perforations de la bande, tandis que le capteur enregistre les variations pour permettre la lecture.
Skyriver indique que l’équilibrage entre l’intensité de la LED et la sensibilité du phototransistor a nécessité de nombreux ajustements afin d’éviter les déclenchements indésirables et d’obtenir des transitions fiables. La réduction de la diaphonie entre canaux a demandé plusieurs modifications matérielles. Le choix du papier s’est également révélé important, certains supports réagissant différemment au passage de la lumière.
Des ajustements nécessaires pour faire revivre la lecture sur bande
Pour maintenir la bande alignée devant la LED et le capteur, Skyriver a conçu un guide imprimé en 3D. Cette pièce empêche tout déplacement du support lors de l’avancement et stabilise le trajet optique. Ces ajustements ont été nécessaires pour obtenir une lecture régulière.
Sur le plan logiciel, les fonctions se limitent pour l’instant aux opérations essentielles, même si des améliorations sont visiblement prévues. La vitesse demeure quant à elle relativement modeste : environ cinquante octets par seconde. C'est plus rapide que les anciens lecteurs à contact, certes, mais on reste loin des débits actuels. Skyriver songe même à créer une perforatrice compacte pour produire des bandes sans recourir à des fichiers vectoriels et des découpeuses laser.
Bien entendu, ce lecteur de bande perforée ne va pas bouleverser le monde du stockage numérique. En revanche, il est la matérialisation de cette curiosité qui incite certains bricoleurs à explorer les technologies d'hier, à comprendre leurs mécanismes et à les faire revivre malgré leur obsolescence. Dans une époque où tout court après la vitesse et l'efficacité, ce genre d'expérimentation rappelle qu'on peut aussi créer pour le simple plaisir de bricoler (et peut-être, aussi, la satisfaction d'avoir réussi un défi personnel).