Car Pékin n'a pas tardé à réagir. Dès le mois de janvier, le ministère du Commerce lançait une enquête formelle sur l'acquisition, cherchant à déterminer si la transaction respectait les lois chinoises en matière de contrôle des exportations et d'investissements étrangers. En mars, les deux cofondateurs de Manus, Xiao Hong et Ji Yichao, étaient convoqués à Pékin par la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et interdits de quitter le territoire.