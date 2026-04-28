La SACEM insiste sur son inquiétude. Elle l'affirme, « l'adoption de ce texte ne tient qu'à un fil ». Deux scénarios préoccupent particulièrement la société de gestion. Le premier, c'est que si les députés n'inscrivent pas rapidement le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il pourrait ne jamais être soumis au vote. Le second risque est plus technique. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat dans une version précise. Si un député la modifie, « ne serait-ce qu'une seule fois », le texte devra repartir au Sénat pour un nouveau vote, pour une procédure qui, dans les faits, pourrait signer l'arrêt de mort du texte.