Mais si cet écran attire autant l’attention, c’est aussi parce qu’il repose sur un équilibre délicat. Pour atteindre un tarif aussi bas, Alienware a fait des choix.



Le plus notable concerne la luminosité, annoncée à seulement 200 cd/m² en usage typique. Un chiffre nettement inférieur à ce que proposent les OLED plus haut de gamme, et qui pourrait limiter le confort en environnement lumineux. Même logique du côté du HDR, présent mais sans réelle ambition, ou encore de la connectique : si le DisplayPort permet bien d’atteindre les 240 Hz, les ports HDMI restent limités à 120 Hz en QHD.



Autant de concessions qui rappellent que cet écran ne vise pas le haut de gamme, mais bien un positionnement plus accessible. Surtout, ce type de produit pourrait accélérer la transition vers l’OLED, non pas en remplaçant immédiatement les modèles premium, mais en rendant la technologie crédible pour un public beaucoup plus large.