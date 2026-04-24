Quelques jours après son annonce remarquée, le moniteur gaming AW2726DM d’Alienware est désormais disponible en France. Un lancement qui confirme les ambitions de Dell, bien décidé à démocratiser l’OLED sur le segment gaming.
Dévoilé il y a quelques jours outre-Atlantique, l'AW2726DM d'Alienware débarque dans nos contrées et compte bien démocratiser un peu plus l'OLED. Pour cause, doté d'une dalle QD-OLED de 27 pouces avec une définition QHD et un refresh rate qui culmine à 240 Hz, cet écran s'affiche à un tarif particulièrement alléchant pour un moniteur OLED.
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De l'OLED à prix serré qui débarque enfin en Europe
Présenté comme un modèle capable de faire bouger les lignes, l’AW2726DM signe son arrivée sur le store français de Dell avec un positionnement tarifaire qui reste particulièrement agressif pour un modèle OLED : un peu plus de 400 €.
Sans surprise, Alienware mise ici sur une stratégie claire : proposer une porte d’entrée vers le QD-OLED, là où cette technologie reste encore largement associée à des moniteurs bien plus coûteux.
Une fiche technique taillée pour le jeu
Sur le plan technique, l’AW2726DM reprend les fondamentaux attendus d’un écran gaming moderne :
- dalle QD-OLED de 27 pouces
- définition QHD (2560 x 1440 pixels)
- taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz (via DisplayPort)
- temps de réponse annoncé de 0,03 ms
- compatibilité FreeSync Premium
- couverture à 99 % du DCI-P3
Sur le papier, difficile de ne pas y voir une alternative crédible aux écrans IPS 240 Hz qui dominent encore largement ce segment.
Mais si cet écran attire autant l’attention, c’est aussi parce qu’il repose sur un équilibre délicat. Pour atteindre un tarif aussi bas, Alienware a fait des choix.
Le plus notable concerne la luminosité, annoncée à seulement 200 cd/m² en usage typique. Un chiffre nettement inférieur à ce que proposent les OLED plus haut de gamme, et qui pourrait limiter le confort en environnement lumineux. Même logique du côté du HDR, présent mais sans réelle ambition, ou encore de la connectique : si le DisplayPort permet bien d’atteindre les 240 Hz, les ports HDMI restent limités à 120 Hz en QHD.
Autant de concessions qui rappellent que cet écran ne vise pas le haut de gamme, mais bien un positionnement plus accessible. Surtout, ce type de produit pourrait accélérer la transition vers l’OLED, non pas en remplaçant immédiatement les modèles premium, mais en rendant la technologie crédible pour un public beaucoup plus large.