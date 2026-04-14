Avec le lancement de ce nouveau moniteur gaming, l’OLED n’a jamais été aussi proche de devenir une technologie grand public. Longtemps réservé aux écrans haut de gamme, le QD-OLED s’invite désormais sur des produits bien plus accessibles, au point de venir directement concurrencer les moniteurs IPS les plus populaires. Avec son nouveau modèle AW2726DM, Alienware tente clairement de rebattre les cartes.
Affiché à seulement 350 dollars et déjà disponible en Amérique du Nord, ce moniteur de 27 pouces pourrait bien marquer un tournant. Mais que se cache-t-il derrière ce tarif particulièrement agressif ? On y regarde de plus près.
Un écran OLED taillé pour le jeu, mais pas sans compromis
Sur le papier, l’AW2726DM coche de nombreuses cases attendues par les joueurs. Sa dalle QD-OLED de 27 pouces affiche une définition QHD (2560 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 240 Hz via DisplayPort. À cela s’ajoute un temps de réponse annoncé de 0,03 ms et la compatibilité FreeSync Premium, ou encore une couverture à 99 % de l'espace DCI-P3, de quoi répondre aux exigences des joueurs compétitifs, et même au-delà pour d'autres usages.
L’essentiel est là : fluidité, réactivité et contraste infini propre à l’OLED. Mais pour atteindre un tel prix, des concessions étaient inévitables. La plus évidente concerne la luminosité, puisque la fiche technique du produit affiche seulement 200 cd/m² en usage typique. Un niveau qui place ce modèle nettement en dessous des standards actuels, et qui pourrait rapidement montrer ses limites en environnement lumineux. Le HDR10 est bien présent, mais sans pic de luminosité élevé ni certification spécifique, l’expérience s’annonce logiquement en retrait. Même constat du côté de la connectique : si le DisplayPort permet d’exploiter pleinement les 240 Hz, les ports HDMI se contentent de 120 Hz en QHD.
Un premier pas vers un OLED vraiment accessible
Avec ce modèle, Alienware ne cherche pas à rivaliser avec les écrans OLED premium déjà installés sur le marché, comme c'est le cas de références comme le BenQ Mobiuz EX271UZ, ou encore l'Asus ROG Swift PG27UCDM. L’objectif est ailleurs : proposer une porte d’entrée accessible vers cette technologie, à un tarif capable de séduire un public bien plus large.
Et c’est sans doute là que réside l’intérêt principal de cet AW2726DM. Car à moins de 400 euros attendus en Europe, il vient directement se positionner face aux moniteurs IPS 240 Hz, un segment dominé par certains acteurs, notamment AOC, et jusqu’ici incontournables pour le jeu compétitif.
Certes, à ce prix-là, l’AW2726DM ne joue pas dans la même cour que les OLED haut de gamme, mais il pourrait suffire à faire basculer une partie des joueurs.