L’essentiel est là : fluidité, réactivité et contraste infini propre à l’OLED. Mais pour atteindre un tel prix, des concessions étaient inévitables. La plus évidente concerne la luminosité, puisque la fiche technique du produit affiche seulement 200 cd/m² en usage typique. Un niveau qui place ce modèle nettement en dessous des standards actuels, et qui pourrait rapidement montrer ses limites en environnement lumineux. Le HDR10 est bien présent, mais sans pic de luminosité élevé ni certification spécifique, l’expérience s’annonce logiquement en retrait. Même constat du côté de la connectique : si le DisplayPort permet d’exploiter pleinement les 240 Hz, les ports HDMI se contentent de 120 Hz en QHD.