Cette semaine, des dizaines de sites de streaming illégal parmi les plus visités au monde ont disparu en même temps. Aucune organisation anti-piratage n'a revendiqué d'action. Pourtant le modèle industriel qui alimente le piratage en ligne depuis des années vient peut-être de perdre un pilier.
Tous ont affiché le même code d'erreur Cloudflare 521 en quelques heures. Ce code signifie que le serveur d'origine a refusé toute connexion. Mais Cloudflare n'a rien bloqué. Le serveur backend, celui qui héberge physiquement les contenus, a « juste » cessé de répondre.
Aucun des sites touchés n'a communiqué publiquement. Ni la Motion Picture Association, ni aucune autre organisation anti-piratage n'ont revendiqué d'intervention.
Ces sites ne stockent pas eux-mêmes les fichiers vidéo. Des prestataires comme MegaCloud, VidCloud et RapidCloud font office de serveurs médias pour des dizaines de façades distinctes, aux noms et aux apparences différents. Les groupes anti-piratage ont nommé ce modèle « Piracy-as-a-Service », PaaS. Quand un prestataire tombe, tous les sites qui en dépendent tombent avec lui simultanément.
Des marques populaires mais des opérateurs introuvables
Ces noms attirent des millions de visiteurs chaque mois, mais leurs fondateurs originaux ont disparu depuis des années, et les versions actuelles fonctionnent sous d'autres mains, souvent anonymes. C'est ce qu'on appelle les marques ou sites zombies.
En août 2025, l'un de ces réseaux totalisait à lui seul 622 millions de visites, selon les chiffres transmis par la Motion Picture Association au représentant américain au commerce à l'automne 2025.
Après chaque fermeture, les opérateurs migrent vers un nouveau prestataire, changent de domaine, et rouvrent sous une autre adresse. Ce mécanisme de survie par substitution explique pourquoi les mêmes marques réapparaissent indéfiniment, malgré les actions judiciaires.
Dans son rapport annuel, la MPA avait précisé que ces réseaux avaient basculé vers MegaCloud, VidCloud et RapidCloud après la fermeture de leur infrastructure précédente par l'ACE en juin 2023. Les prestataires aujourd'hui hors ligne sont donc eux-mêmes le fruit d'une migration forcée, il y a moins de deux ans.
C'est le paradoxe de ce modèle distribué. Plus les réseaux pirates multiplient les couches d'intermédiation pour résister aux takedowns, plus ils créent un point de vulnérabilité commun. Comme on l'a vu, si un seul de ces maillons de la chaine se brise, c'est l'ensemble qui s'écroule.
La même mécanique, deux fois en deux ans
En juillet 2023, l'Alliance for Creativity and Entertainment avait fermé 2Embed, un fournisseur de streaming pirate basé au Vietnam. Sur 457 sites identifiés comme utilisateurs exclusifs de la plateforme, 302 étaient devenus inaccessibles dans les jours suivants.
Les réseaux les plus solides avaient survécu en migrant vers de nouveaux fournisseurs. MegaCloud et ses homologues avaient alors récupéré ce trafic, et avec lui, une exposition accrue aux autorités.
Si l'infrastructure PaaS a bien été visée cette fois, il s'agirait du coup le plus dur porté au streaming pirate depuis la fermeture de 2Embed en 2023. Mais aucune confirmation officielle n'a été rendue publique à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Les opérateurs de ces réseaux ont déjà montré leur capacité à rebondir rapidement, à trouver un nouveau prestataire, à rouvrir sous d'autres domaines. Les marques survivent aux fermetures parce qu'elles n'ont pas de propriétaire fixe, pas d'adresse stable, pas d'infrastructure propre. Voilà pourquoi elles sont difficiles à tuer ce qui fait de chaque takedown de prestataire une bataille gagnée plutôt que la guerre contre le téléchargement illégal.