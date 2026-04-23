Le robot Ace de Sony AI a battu des joueurs professionnels de tennis de table en conditions officielles ITTF. Publié en couverture de Nature, le projet démontre qu'un système autonome peut percevoir et agir à la vitesse d'un athlète expert dans le monde physique.
Yamato Kawamata s'entraîne contre Ace depuis fin 2023. Coach professionnel de tennis de table, il revient régulièrement face au robot. La balle atteint plus de 20 mètres par seconde, avec des rotations dépassant 160 tours par seconde. Ace perçoit sa position en 3D à 200 Hz, mesure son effet angulaire via des capteurs à événements et adapte sa trajectoire de frappe en cours de vol. Latence totale de perception : 10,2 millisecondes. S'il en avait, on pourrait dire qu'il a plus d'un ace dans sa manche.
Un robot qui apprend à jouer et non plus à répéter
Gran Turismo Sophy avait montré la maîtrise de la stratégie haute vitesse en simulation. Ace applique des principes d'apprentissage similaires aux dynamiques imprévisibles d'un échange en direct, en suivant l'effet, traitant des trajectoires complexes et répondant avec une précision à la milliseconde.
La politique de contrôle tourne à 1 kHz en match. Une architecture hiérarchique découple la prise de décision stratégique du contrôle moteur bas niveau, pour varier les frappes et maintenir l'adversaire dans l'incertitude.
Quand une balle touche le filet et dévie de façon inattendue, Ace corrige sa trajectoire en une fraction de seconde. Aucune donnée spécifique sur les joueurs adverses n'a été utilisée pour préparer Ace avant les matchs.
Pour Peter Dürr, directeur de Sony AI à Zurich et chef du projet, contrairement aux environnements simulés où l'IA dispose d'informations parfaites, le tennis de table réel exige des décisions rapides à partir de capteurs bruités et d'interactions humaines adversariales.
Mars 2026 : trois victoires contre des professionnels
Ace a remporté trois matchs sur cinq contre des joueurs d'élite, inscrit 16 points directs au service contre huit pour ses adversaires humains, et maintenu un taux de retour supérieur à 75 % pour des effets jusqu'à 450 rad/s.
En décembre 2025 puis mars 2026, Sony AI a organisé des matchs supplémentaires. Ace a battu trois professionnels en mars 2026, dont Miyuu Kihara, classée dans le top 25 mondial en simple féminin. Les frappes étaient plus rapides, le placement plus agressif près du bord de la table. Peter Stone, chef scientifique de Sony AI, précise qu'entre avril et décembre 2025, Ace a progressé au point de frapper la balle aussi fort et avec autant d'effet que ses adversaires humains.
Il affirme qu'un système d'IA peut désormais percevoir, raisonner et agir dans des environnements réels complexes qui exigent précision et vitesse, et que ces performances pourraient servir d'autres applications que ces démonstrations.
Kinjiro Nakamura, expert en tennis de table et ancien olympien, a observé l'un des coups d'Ace pendant les matchs. « Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais le fait que ça l'était... signifie qu'un humain pourrait peut-être en faire autant ». Avant l'apparition en compétition de matches mixtes, peut-être qu'Ace peut faire un bon coach.