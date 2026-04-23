Gran Turismo Sophy avait montré la maîtrise de la stratégie haute vitesse en simulation. Ace applique des principes d'apprentissage similaires aux dynamiques imprévisibles d'un échange en direct, en suivant l'effet, traitant des trajectoires complexes et répondant avec une précision à la milliseconde.

La politique de contrôle tourne à 1 kHz en match. Une architecture hiérarchique découple la prise de décision stratégique du contrôle moteur bas niveau, pour varier les frappes et maintenir l'adversaire dans l'incertitude.

Quand une balle touche le filet et dévie de façon inattendue, Ace corrige sa trajectoire en une fraction de seconde. Aucune donnée spécifique sur les joueurs adverses n'a été utilisée pour préparer Ace avant les matchs.

Pour Peter Dürr, directeur de Sony AI à Zurich et chef du projet, contrairement aux environnements simulés où l'IA dispose d'informations parfaites, le tennis de table réel exige des décisions rapides à partir de capteurs bruités et d'interactions humaines adversariales.