Il y a seulement quelques jours, nos confrères de VideoCardz annonçaient avoir mis la main sur un document interne à Intel. Un document détaillant les treize références de base prévues sur la génération Nova Lake.

Nous avions alors repris l'information pour détailler ces différentes puces qui vont des plus puissantes dotées de 44 ou 52 cœurs jusqu'aux plus modestes avec, seulement, 6 cœurs pour le petit Core Ultra 3. À chaque fois, nous avions des précisions sur le détail de la configuration de ces cœurs (P-core, E-core, LP-core) et sur la présence ou non de cache bLLC.