Intel a retenu la leçon donnée par AMD et sa mémoire cache supplémentaire dite « X3D ». Nova Lake promet d'offrir une belle réponse.

Cache L3 et cache bLLC promettent de grosses capacités sur Nova Lake. ©Intel
Cache L3 et cache bLLC promettent de grosses capacités sur Nova Lake. ©Intel

Nous le savons depuis des mois déjà, Intel a mis au point une technologie plus ou moins concurrente du 3D Vertical Cache d'AMD afin de booster, à son tour, la quantité de mémoire cache intégrée à ses processeurs. La génération Nova Lake sera la première à intégrer ce bLLC, mais ce n'est pas tout…

Un cache bLLC à « géométrie variable »

Il y a seulement quelques jours, nos confrères de VideoCardz annonçaient avoir mis la main sur un document interne à Intel. Un document détaillant les treize références de base prévues sur la génération Nova Lake.

Nous avions alors repris l'information pour détailler ces différentes puces qui vont des plus puissantes dotées de 44 ou 52 cœurs jusqu'aux plus modestes avec, seulement, 6 cœurs pour le petit Core Ultra 3. À chaque fois, nous avions des précisions sur le détail de la configuration de ces cœurs (P-core, E-core, LP-core) et sur la présence ou non de cache bLLC.

Aujourd'hui cependant, l'un des informateurs les plus précis en matière de CPU Intel – Jaykihn – revient sur la question du cache. Il nous indique la quantité de cache L3 intégrée par Intel sur chacune de ses références et en profite pour clarifier la situation du cache bLLC : il ne sera pas identique sur toutes les références intégrant cette unité supplémentaire.

Si le maximum de bLLC est bien confirmé à 288 Mo, cette quantité n'est donc prévue que pour la plus puissante puce Nova Lake, le modèle 52 cœurs au nom de code « P3DX ». Pour les autres, cela ira en décroissant jusqu'à 108 Mo pour le modèle Core Ultra 7 « P1D ».

Du détail du cache, puce par puce

Intel emprunte donc une voie sensiblement différente de celle d'AMD avec une solution bLLC qui peut paraître plus modulaire que le X3D. Jusqu'à présent en tout cas, AMD n'a pas fait varier la taille d'une unité X3D.

Ci-dessous, nous reproduisons donc les tableaux que nous avions dessinés suite aux indiscrétions de nos confrères de VideoCardz. Toutefois, nous les avons modifiés afin de refléter ces nouvelles informations liées au type et à la quantité de mémoire cache L3/bLLC embarqué.

En premier lieu, les deux puces « ultra haut de gamme » qui ne bénéficient toujours d'aucun nom commercial pour le moment.

Nom à déterminerNom à déterminer
Nom de codeP3DXP2DX
Nombre de cœurs CPU5244
Nombre de tuiles "compute"22
Cœurs performants (P-core)8 + 88 + 8
Cœurs efficaces (E-core)16 + 1612 + 12
Cœurs basse conso (LPE-core)44
Cache L3/ "bLLC"288 Mo264 Mo
Cœurs GPU (Xe3-core)22
TDP175 W175 W

Ci-dessous, les modèles qui seront un peu plus accessibles et davantage pensés pour les utilisateurs dits « enthousiastes ». Notez la différence très nette entre les puces dotées de cache bLLC et celles qui doivent se contenter d'un cache L3 « classique » : moins de 100 Mo, c'est du L3 « classique ».

Core Ultra 9Core Ultra 9Core Ultra 7Core Ultra 7Core Ultra 5
Nom de codeP2DP2KP1DP1KMS2K
Cœurs CPU2828242422
Tuiles "compute"11111
P-core88886
E-core1616121212
LPE-core44444
Cache L3/"bLLC"144 Mo36 Mo132 Mo33 Mo27 Mo
Xe3-core22222
TDP125 W125 W125 W125 W125 W

La même différence se retrouve sur les puces qui seront les plus accessibles avec, notamment, ce Core Ultra 9 doté de 22 cœurs et d'un cache bLLC de plus de 100 Mo quand les autres puces de la gamme seront toutes sous les 20 Mo de cache L3. L'écart de performances devrait être très net.

Core Ultra 9Core Ultra 7Core Ultra 5Core Ultra 5Core Ultra 3
Nom de codeP2P1MS2MS1T1
Cœurs CPU22161286
Tuiles "compute"11111
P-core64442
E-core128400
LPE-core44444
Cache L3/"bLLC"108 Mo18 Mo15 Mo12 Mo6 Mo
Xe3-core22222
TDP65 W65 W65 W65 W65 W

Reste que toutes ces précisions publiées par Jaykihn sont encore à confirmer et, en particulier, le fait que le cache bLLC annoncé jusqu'à présent – les 288 Mo – ne viendrait pas en plus du cache L3 classique. Si cela devait se vérifier, cela confirmerait une présentation différente des choses entre Intel et AMD.

Source : Jaykihn (X.com)

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