Apple ne fournit cependant aucune note de version ni aucune précision concernant cette mise à jour, qui demeure donc bien mystérieuse à ce stade. On suppose quand même qu'elle touche au système d'exploitation interne du Studio Display (car oui, l'écran d'Apple dispose bien de son propre OS, fondé sur Darwin) ou à sa puce de série A intégrée.

Pour rappel, le Studio Display 2022 intègre une puce A13 (la même que sur les iPhone 11), 4 Go de LPDDR4X et 64 Go de stockage interne NAND. Les nouveaux Studio Display 2 et Studio Display XDR embarquent quant à eux des puces A19 et A19 Pro, respectivement (les mêmes que sur les derniers iPhone 17/17 Pro), couplées à 12 Go de LPDDR5X et 128 Go de stockage interne NAND. De quoi surclasser un MacBook Neo en termes de performances brutes, rendez-vous compte.

En l'état, ces configurations sont destinées à prendre en charge les entrées/sorties Thunderbolt, Siri, la webcam intégrée ainsi que le dispositif audio assez chiadé de l'écran d'Apple. Il n'est toutefois pas interdit de penser que la firme sous-exploite fortement la puissance et les capacités des composants internes de son Studio Display.

Comme l'indique MacGeneration, Apple pourrait profiter de cette redoutable fiche technique pour implémenter AirPlay ou proposer une option tvOS. Il n'en est rien, et c'est bien dommage.