Apple déploie progressivement une nouvelle mise à jour de firmware volumineuse pour ses écrans Studio Display. Du haut de ses 2,2 Go, cette nouvelle update relance la question de la configuration interne exceptionnellement étoffée et performante du moniteur de la marque californienne.
Au travers d'un déploiement qui semble très progressif, Apple dispatche depuis plusieurs semaines maintenant une mise à jour volumineuse pour le firmware de ses moniteurs haut de gamme Studio Display.
Une mise à jour très mystérieuse
Comme indiqué le 25 mars dernier par nos confrères de MacGeneration, cette mise à jour a entamé son déploiement en parallèle de la diffusion d'iOS 26.4 et de macOS 26.4. Elle n'a toutefois atteint le Studio Display 2022 de votre serviteur que ce 15 avril… avec une taille totale effectivement notable de 2,19 Go très précisément.
Cette mise à jour ne dispose pas de nom public (seul le numéro de version 26.4 est spécifié). Elle nécessite néanmoins un redémarrage complet du périphérique pour aboutir à l'installation depuis le Mac auquel il est connecté (et qu'il ne faut donc surtout pas débrancher durant l'opération). De notre côté, plusieurs minutes de chargement ont d'ailleurs été nécessaires. Signe qu'il s'agit vraisemblablement d'autre chose qu'un simple patch de routine.
La puissance (cachée et inexploitée) du Studio Display
Apple ne fournit cependant aucune note de version ni aucune précision concernant cette mise à jour, qui demeure donc bien mystérieuse à ce stade. On suppose quand même qu'elle touche au système d'exploitation interne du Studio Display (car oui, l'écran d'Apple dispose bien de son propre OS, fondé sur Darwin) ou à sa puce de série A intégrée.
Pour rappel, le Studio Display 2022 intègre une puce A13 (la même que sur les iPhone 11), 4 Go de LPDDR4X et 64 Go de stockage interne NAND. Les nouveaux Studio Display 2 et Studio Display XDR embarquent quant à eux des puces A19 et A19 Pro, respectivement (les mêmes que sur les derniers iPhone 17/17 Pro), couplées à 12 Go de LPDDR5X et 128 Go de stockage interne NAND. De quoi surclasser un MacBook Neo en termes de performances brutes, rendez-vous compte.
En l'état, ces configurations sont destinées à prendre en charge les entrées/sorties Thunderbolt, Siri, la webcam intégrée ainsi que le dispositif audio assez chiadé de l'écran d'Apple. Il n'est toutefois pas interdit de penser que la firme sous-exploite fortement la puissance et les capacités des composants internes de son Studio Display.
Comme l'indique MacGeneration, Apple pourrait profiter de cette redoutable fiche technique pour implémenter AirPlay ou proposer une option tvOS. Il n'en est rien, et c'est bien dommage.