Fin 2024, un auditeur anonyme du podcast tech Upgrade évoquait déjà cette piste. Selon lui, Apple développait une technologie d'affichage à 90 Hz destinée au prochain Studio Display, mais également aux futurs iPad Air et iMac. Une source contactée par nos confrères de MacRumors a récemment confirmé cette hypothèse après avoir consulté une version interne d'iOS 26 ayant fuité en ligne. Plusieurs lignes de code et références aux contrôleurs d'affichage pointent vers un plafond de 90 Hz pour le moniteur externe.

Si ce chiffre peut sembler inhabituel dans l'écosystème Apple (les écrans oscillant généralement entre 60 et 120 Hz), il s'expliquerait par des contraintes de bande passante. Bien que le Thunderbolt 5 permette théoriquement d'afficher une résolution 5K à 120 Hz sans compression, Apple privilégierait une marge suffisante pour connecter simultanément d'autres périphériques au Studio Display.