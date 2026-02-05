Apple s'apprêterait à commercialiser un nouvel écran externe cette année, mais les dernières indiscrétions laissent entrevoir un compromis qui risque d'en décevoir plus d'un. La fréquence de rafraîchissement du futur Studio Display 2 plafonnerait à 90 Hz, loin des 120 Hz initialement espérés.
Un nouvel écran Apple serait bien dans les cartons. Après plusieurs mois de rumeurs, le successeur du Studio Display commencerait à se préciser, notamment sur un point très scruté par les utilisateurs : le taux de rafraîchissement. Alors que certains espéraient une évolution vers 120 Hz, les dernières indiscrétions évoquent plutôt un plafond fixé à 90 Hz pour le Studio Display 2.
Studio Display 2 : un écran à 90 Hz plutôt qu'à 120 Hz
Fin 2024, un auditeur anonyme du podcast tech Upgrade évoquait déjà cette piste. Selon lui, Apple développait une technologie d'affichage à 90 Hz destinée au prochain Studio Display, mais également aux futurs iPad Air et iMac. Une source contactée par nos confrères de MacRumors a récemment confirmé cette hypothèse après avoir consulté une version interne d'iOS 26 ayant fuité en ligne. Plusieurs lignes de code et références aux contrôleurs d'affichage pointent vers un plafond de 90 Hz pour le moniteur externe.
Si ce chiffre peut sembler inhabituel dans l'écosystème Apple (les écrans oscillant généralement entre 60 et 120 Hz), il s'expliquerait par des contraintes de bande passante. Bien que le Thunderbolt 5 permette théoriquement d'afficher une résolution 5K à 120 Hz sans compression, Apple privilégierait une marge suffisante pour connecter simultanément d'autres périphériques au Studio Display.
Une sortie prévue au premier semestre 2026
D'après Mark Gurman de Bloomberg, la commercialisation interviendrait durant la première moitié de 2026. Un modèle portant la référence A3350 a d'ailleurs été repéré dans une base de données réglementaire chinoise le mois dernier, renforçant l'imminence d'un lancement. Parmi les autres évolutions attendues pour ce nouveau modèle figurent un rétroéclairage mini-LED, la compatibilité HDR et l'intégration d'une puce A19 ou A19 Pro. Pour mémoire, l'écran actuel, commercialisé depuis 2022, se limite à 60 Hz.
Quoi qu'il en soit, le choix d'un plafond à 90 Hz pour le Studio Display 2 pourrait à juste titre frustrer les utilisateurs habitués à la fluidité ProMotion à 120 Hz, déjà présente sur plusieurs iPhone, iPad et Mac de la marque.