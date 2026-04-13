L'analyse montre, en effet, qu'il sera possible de créer de nouvelles règles et d'appliquer une des actions suivantes : « Silence », « Block », « Silence & Bundle », « Highlight », « Highlight & Alert ». On peut donc supposer qu'il sera possible de couper le son d'une notification ou de la bloquer, sans forcément appliquer ce comportement à toutes les autres alertes. Pour l'heure, impossible de dire en quoi consisteront les fonctionnalités « Highlight » (« Surligner » en français) : Google prévoit peut-être de mettre en avant une notification spécifique de façon visuelle ou sonore.