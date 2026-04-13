Google prépare une nouvelle option qui pourrait considérablement améliorer la gestion des notifications. Et elle pourrait ne pas être limitée qu'aux modèles Pixel…
Android 17 se prépare et nous en sommes déjà à la version bêta 3. Plusieurs évolutions sont d'ores et déjà en cours de test sur les smartphones : déploiement d'un split tunneling natif, activation des extensions de caméra, sélecteur de contacts granulaire et bien plus encore. Une meilleure gestion des notifications est également dans les tuyaux. On vous explique.
Google va faire évoluer la gestion des notifications
L'équipe d'Android Authority a découvert dans Android 17 Bêta 3 des lignes de code indiquant l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonction. Nommée « Notification Rules » (« Règles de notifications » en français), cette nouveauté permettrait notamment aux utilisateurs de contrôler de façon plus fine les alertes provenant de certains contacts ou applications.
L'analyse montre, en effet, qu'il sera possible de créer de nouvelles règles et d'appliquer une des actions suivantes : « Silence », « Block », « Silence & Bundle », « Highlight », « Highlight & Alert ». On peut donc supposer qu'il sera possible de couper le son d'une notification ou de la bloquer, sans forcément appliquer ce comportement à toutes les autres alertes. Pour l'heure, impossible de dire en quoi consisteront les fonctionnalités « Highlight » (« Surligner » en français) : Google prévoit peut-être de mettre en avant une notification spécifique de façon visuelle ou sonore.
Une option aussi en préparation chez Samsung ?
Si Google permet déjà aux utilisateurs Android de gérer leurs notifications de façon granulaire, cette nouvelle fonction devait leur faire gagner pas mal de temps : aujourd'hui, la gestion des alertes se fait au niveau de chaque application, mais on devrait bientôt pouvoir faire des modifications plus globales en un rien de temps. Côté gestion des contacts, cette option pourrait notamment permettre de prioriser plus facilement certains messages et d'en bloquer d'autres, ce qui serait une belle amélioration.
Quand pourrons-nous accéder à cette nouveauté ? Hélas, Google n'a pas encore communiqué sur le sujet et on ne sait donc pas si elle sera disponible sur la première version stable d'Android 17. Si il est fort possible qu'elle soit déployée dans un futur Pixel Drop, elle pourrait aussi être disponible chez Samsung : Android Authority a également repéré la fonction dans un build fuité de One UI 9. Il faudra faire preuve de patience pour en savoir plus.