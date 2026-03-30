Comme pour chaque nouvelle version, Android 17 dispose de son propre emblème visuel. Mais contrairement aux éditions précédentes, celui-ci n’est pas figé.

Comme l’explique Android Authority, les comparaisons entre les différentes versions bêta montrent que le logo a été modifié progressivement, avec des ajustements subtils dans sa conception. Ces évolutions ne sont pas mises en avant par Google, mais elles apparaissent clairement lorsqu’on observe les visuels sur la durée.

Un développeur, sur le réseau social X, a notamment mis en évidence ces changements en reconstituant une animation, révélant que le design final n’est pas identique à celui des premières versions proposées aux testeurs.

Ce type d’ajustement discret montre que Google continue de peaufiner son identité visuelle jusqu’au dernier moment, même sur des éléments secondaires, et s’amuse à teaser ses testeurs pour les faire patienter.