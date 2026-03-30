Google modifie discrètement le logo d’Android 17 depuis le lancement de la première bêta. Un changement passé inaperçu depuis les premières versions.
Android n’a pas complètement abandonné son goût pour les détails cachés. Si les easter eggs sont aujourd’hui moins visibles qu’à une époque, certaines subtilités continuent d’apparaître au fil des versions. Avec Android 17, c’est un élément pourtant très exposé qui intrigue : son logo. Derrière ce visuel officiel, Google aurait opéré plusieurs ajustements discrets, au point que même les observateurs les plus attentifs sont passés à côté.
Un logo qui se dévoile au fil des versions bêta
Comme pour chaque nouvelle version, Android 17 dispose de son propre emblème visuel. Mais contrairement aux éditions précédentes, celui-ci n’est pas figé.
Comme l’explique Android Authority, les comparaisons entre les différentes versions bêta montrent que le logo a été modifié progressivement, avec des ajustements subtils dans sa conception. Ces évolutions ne sont pas mises en avant par Google, mais elles apparaissent clairement lorsqu’on observe les visuels sur la durée.
Un développeur, sur le réseau social X, a notamment mis en évidence ces changements en reconstituant une animation, révélant que le design final n’est pas identique à celui des premières versions proposées aux testeurs.
Ce type d’ajustement discret montre que Google continue de peaufiner son identité visuelle jusqu’au dernier moment, même sur des éléments secondaires, et s’amuse à teaser ses testeurs pour les faire patienter.
Une version finale déjà visible… puis modifiée
Fait plus surprenant : la version finale du logo aurait déjà été diffusée en amont, sans que cela ne soit remarqué.
Avant le lancement de la première bêta d’Android 17, Google avait partagé des visuels officiels destinés à accompagner la communication autour du système. Ces images incluaient un logo différent de celui finalement intégré dans la version publique.
Depuis, Google semble avoir verrouillé l’accès à ces ressources. Les tentatives pour accéder à d’anciennes versions du logo via les outils développeurs sont désormais redirigées vers les visuels les plus récents.
Ce détail illustre une pratique assez courante : ajuster certains éléments visuels jusqu’à la dernière minute, parfois sans communication officielle. Une manière pour Google de continuer d’injecter une touche d’expérimentation dans Android, même sur des aspects que l’on pourrait considérer comme figés. Pendant ce temps, le travail continue sur Android 17 avec une bêta 3 qui promet de belles améliorations en matière de photo.