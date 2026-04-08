Normalement, au sein de l'entreprise Meta, il existe des garde-fous pour que les employés, qui ont accès à de nombreuses données, ne puissent pas en faire n'importe quoi. Pourtant, l'un d'eux a réussi à passer outre les procédures de sécurité, pour télécharger quelque 30 000 images privées, selon une information du Guardian.

Le suspect « aurait accédé à environ 30 000 images privées appartenant à des utilisateurs de Facebook et les aurait téléchargées alors qu'il travaillait pour Meta […] Il aurait créé un script destiné à contourner les systèmes de détection internes de Meta, ce qui lui aurait permis d'agir ainsi » selon des documents judiciaires, consultés par la Press Association.