Certains employés de grandes entreprises de la tech peuvent être indélicats. Au point de voler des images privées, comme cela s'est passé du côté de Facebook !
Presque tout le monde est ou a été un jour sur le réseau social Facebook, la plateforme de Mark Zuckerberg qui a ouvert la grande période des réseaux sociaux mondiaux. À la fin de l'année 2025, elle comptait ainsi encore 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Autant dire qu'il y a de très nombreuses images, même privées, qui sont postées sur la plateforme. Ce qui attire l'intérêt de certains !
Un ex-employé a pu récolter 30 000 images privées en passant sous les radars grâce à un script
Normalement, au sein de l'entreprise Meta, il existe des garde-fous pour que les employés, qui ont accès à de nombreuses données, ne puissent pas en faire n'importe quoi. Pourtant, l'un d'eux a réussi à passer outre les procédures de sécurité, pour télécharger quelque 30 000 images privées, selon une information du Guardian.
Le suspect « aurait accédé à environ 30 000 images privées appartenant à des utilisateurs de Facebook et les aurait téléchargées alors qu'il travaillait pour Meta […] Il aurait créé un script destiné à contourner les systèmes de détection internes de Meta, ce qui lui aurait permis d'agir ainsi » selon des documents judiciaires, consultés par la Press Association.
Meta a finalement découvert le pot aux roses et à alerté les autorités
Mais le bon temps qu'il a pris à violer l'intimité des utilisateurs n'a pas pu durer. L'an dernier, Meta a finalement découvert les agissements de son employé, l'a renvoyé, puis a signalé les méfaits à la justice britannique. Le groupe précise par ailleurs avoir renforcé ses systèmes de sécurité.
« Nous coopérons avec l'enquête en cours » a aussi ajouté un porte-parole du groupe. L'individu est maintenant sous surveillance de la police de Londres, où il vit, sous le régime de la liberté sous caution. Ce régime a récemment été modifié par deux magistrats, ce qui va l'obliger notamment à devoir informer les autorités de n'importe quel projet de voyage.