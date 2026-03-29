Tonino Catapano, un développeur indépendant aux Pays-Bas, a encaissé 5 000 dollars, soit plus de 4 300 euros, en 72 heures grâce à SlapMac, une application macOS qui émet des gémissements quand on tape sur son MacBook. Plus de 30 000 téléchargements, 2 000 licences vendues, zéro budget publicitaire.
Tonino Catapano n'avait pas prévu de lancer un produit. Au départ, il a juste posté sur Instagram une courte vidéo dans laquelle il gifle son MacBook avec effets sonores, juste pour rigoler. La vidéo est devenue virale, les gens dans les commentaires réclamaient une vraie application, et il a décidé de jouer le jeu. Quarante-huit heures plus tard, SlapMac était en ligne à 5 dollars. À ce prix psychologiquement bas, les ventes ne se sont pas arrêtées. Résultat : 4 millions de vues organiques sur Instagram, 10 millions sur X.com, sans un centime dépensé en publicité.
SlapMac, une blague de 48 heures devenue vrai produit
SlapMac exploite l'accéléromètre intégré des MacBook Apple Silicon pour enregistrer les impacts sur le châssis. Plus la tape est forte, plus le volume monte. Sept packs sonores sont disponibles, soit plus de 130 clips : gémissements suggestifs, cris de douleur, bruits de coups, sons de mèmes. Une mise à jour récente a introduit USB Moaner, qui fait réagir le MacBook à chaque connexion d'accessoire. Le logiciel propose aussi un minuteur de pause, un réglage de sensibilité, un cooldown pour éviter les déclenchements en rafale et un compteur de claques à vie.
La roadmap annonce des packs sonores personnalisés, une intégration avec des logiciels d'IA via un serveur MCP local, et une version iPhone baptisée SlapPhone.
Le tarif varie entre 3 et 7 dollars selon les codes promo actifs. Tonino Catapano propose même un remboursement de 50 % si l'utilisateur publie un Reel qui dépasse 2 000 vues, et un remboursement total au-delà de 20 000 vues. Un concurrent direct, SlapMyMac, a déjà émergé avec 190 sons pour 2,99 dollars. D'autres ont profité pour rappeler l'existence de la même version sur PC, Slap Your Laptop. L'idée est si simple à copier qu'elle génère son propre écosystème de clones en moins d'une semaine.
Frapper son MacBook : drôle jusqu'à la note de réparation
Oui, mais taper sur son MacBook, à la longue, si je le casse, est-ce que la garantie fonctionne toujours ? Selon Tonino Catapano, « Probablement pas, mais nous ne sommes pas juristes ». L'application n'implique aucune modification matérielle et se contente de lire l'accéléromètre, donc elle seule ne peut rien annuler. Pourtant, la FAQ précise aussitôt : si vous tapez assez fort pour casser l'écran, c'est votre problème. C'est ce qui s'appelle un transfert de responsabilité.
Les conditions d'utilisation de l'application sont encore plus directes. Le développeur décline expressément toute responsabilité pour les dommages matériels, y compris les écrans fissurés, cassés ou rayés, et rappelle que le logiciel encourage les utilisateurs à frapper physiquement leur MacBook.
Apple, de son côté, exclut de sa garantie limitée les dégâts causés par une utilisation abusive. Frapper son MacBook assez fort pour désolidariser une soudure ou fissurer la dalle, c'est donc une réparation à la charge de l'utilisateur, avec ou sans AppleCare+.
Il y a pourtant un point rassurant dans la FAQ : cinq algorithmes de détection distinguent une vraie claque d'une frappe au clavier, d'une fermeture du capot ou d'un choc accidentel contre un bureau. L'application ne se déclenche pas au moindre mouvement. SlapMac lit le flux de données brutes du capteur via l'interface IOKit d'Apple et applique des filtres de traitement du signal pour distinguer une claque délibérée des mouvements normaux.
Autrement dit, la technologie est plus fine que le concept ne le laisse croire.
Reste que l'accéléromètre des MacBook Apple Silicon n'a pas été conçu pour absorber des impacts répétés. Il enregistre les mouvements, mais il ne protège pas le châssis. À 7 dollars au tarif plein, SlapMac coûte « moins cher qu'un burrito » selon son créateur. Certes. Mais la réparation d'une dalle MacBook coûte un menu dans bon restau étoilé.