Oui, mais taper sur son MacBook, à la longue, si je le casse, est-ce que la garantie fonctionne toujours ? Selon Tonino Catapano, « Probablement pas, mais nous ne sommes pas juristes ». L'application n'implique aucune modification matérielle et se contente de lire l'accéléromètre, donc elle seule ne peut rien annuler. Pourtant, la FAQ précise aussitôt : si vous tapez assez fort pour casser l'écran, c'est votre problème. C'est ce qui s'appelle un transfert de responsabilité.

Les conditions d'utilisation de l'application sont encore plus directes. Le développeur décline expressément toute responsabilité pour les dommages matériels, y compris les écrans fissurés, cassés ou rayés, et rappelle que le logiciel encourage les utilisateurs à frapper physiquement leur MacBook.

Apple, de son côté, exclut de sa garantie limitée les dégâts causés par une utilisation abusive. Frapper son MacBook assez fort pour désolidariser une soudure ou fissurer la dalle, c'est donc une réparation à la charge de l'utilisateur, avec ou sans AppleCare+.

Il y a pourtant un point rassurant dans la FAQ : cinq algorithmes de détection distinguent une vraie claque d'une frappe au clavier, d'une fermeture du capot ou d'un choc accidentel contre un bureau. L'application ne se déclenche pas au moindre mouvement. SlapMac lit le flux de données brutes du capteur via l'interface IOKit d'Apple et applique des filtres de traitement du signal pour distinguer une claque délibérée des mouvements normaux.

Autrement dit, la technologie est plus fine que le concept ne le laisse croire.

Reste que l'accéléromètre des MacBook Apple Silicon n'a pas été conçu pour absorber des impacts répétés. Il enregistre les mouvements, mais il ne protège pas le châssis. À 7 dollars au tarif plein, SlapMac coûte « moins cher qu'un burrito » selon son créateur. Certes. Mais la réparation d'une dalle MacBook coûte un menu dans bon restau étoilé.