Vous voyez le genre de logiciel que vous installez « pour la blague », avant de réaliser trois heures plus tard qu'il fait désormais partie intégrante de votre flux de travail ? Mechvibes appartient précisément à cette catégorie. Sur le papier, l’idée est d'une inutilité confondante. Pourtant, après quelques paragraphes, le silence de votre clavier devient soudainement assourdissant.
Vous pensiez ne pas en avoir besoin. Moi non plus.
La première fois que j’ai lancé Mechvibes, je me suis dit : « Mais qu'est-ce que c'est que ce logiciel ? On ne sait plus quoi inventer ». Un utilitaire qui ajoute une sonorité de clavier mécanique par-dessus vos frappes réelles ? C'est le sommet du gadget, mais c'est justement ça qui est génial.
Le principe est d'une simplicité désarmante : à chaque pression sur une touche, un échantillon sonore de haute qualité se déclenche. CherryMX Blue, Red, Brown... L'app propose des profils imitant les switches les plus célèbres du marché (Cherry MX, Topre, etc.).
Si vous travaillez sur un laptop aux touches plates ou un clavier bureautique classique, on s'y croirait vraiment. On ne gagne pas en productivité, on gagne en sensation. Le bruit des touches est gratifiant, la frappe devient plus rythmée, et votre simple rédaction de mail prend soudainement des airs de rapport ultraconfidentiel tapé à la hâte dans un film d'espionnage des années 80.
10 secondes de config, des heures de frappe
Sur Windows, l’installation est une simple formalité. En revanche, si vous êtes sur macOS, il faudra faire un petit tour dans les réglages système (section Confidentialité et sécurité) pour autoriser l'ouverture de l'application, celle-ci n'étant pas issue de l'App Store. Une fois cette autorisation accordée, quelques clics suffisent pour choisir son pack sonore, régler le volume (pour éviter la migraine) et laisser le logiciel se nicher discrètement dans votre barre des tâches.
C’est là que le piège se referme sur nous. On commence par un petit message sur Discord. Puis une réponse sur un forum. Puis un document Word complet. Le son donne une cadence. On finit par chercher n’importe quelle excuse pour aligner les caractères, juste pour le plaisir d'entendre la « mécanique » s'emballer sous nos doigts.
Gadget assumé ou vrai plaisir coupable ?
Le véritable point fort de Mechvibes, au-delà de son concept, c'est sa discrétion technique. Le logiciel se fait oublier en arrière-plan et ne pèse rien sur le système. C'est un utilitaire « propre », open-source, qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur macOS ou Linux.
Le bémol ? On ne va pas se mentir : vos collègues, ou votre conjoint(e), risquent de ne pas partager votre enthousiasme. Le boucan permanent, aussi mélodieux soit-il à vos oreilles, peut vite devenir un motif de divorce ou de bannissement de l'open-space. Heureusement, un simple raccourci permet de couper le son de l’application instantanément et de retrouver le calme d'une frappe silencieuse.
Le silence est (presque) une erreur
On peut très bien vivre sans Mechvibes. Personne n'a réellement besoin de simuler le bruit d'un IBM Model M sur son MacBook Air. Pourtant, une fois qu'on y a goûté, revenir au silence total paraît étrangement fade.
Inutile ? Totalement. Indispensable ? Absolument. C'est le genre de petit plaisir gratuit qui nous rappelle que l'informatique n'a pas besoin d'être toujours sérieuse pour être géniale.