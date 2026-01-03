Cette histoire rappelle étrangement un incident similaire survenu en 2022, où un iPhone avait, selon la légende urbaine du moment, arrêté une balle destinée à un autre soldat. Ces anecdotes nourrissent un mythe de l'indestructibilité Apple qui amuse autant qu'il fascine la toile. Cependant, restons lucides : si la machine fonctionne, elle est économiquement irréparable. Comme le souligne justement AppleInsider, le coût de remplacement de l'écran, du boîtier et des composants internes dépasserait largement la valeur d'un modèle neuf, surtout avec la décote actuelle du M1. Ce MacBook Air finira sa vie comme un trophée de guerre plutôt que comme un outil de productivité.​

C'est finalement la meilleure publicité involontaire pour la construction « Unibody » d'Apple : une armure de luxe qui vous protège, à condition d'accepter de sacrifier votre matériel.