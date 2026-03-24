Apple préparerait donc l’introduction de publicités directement intégrées dans les résultats de recherche d’Apple Plans. Le fonctionnement serait proche de celui déjà utilisé sur l’App Store. Les entreprises pourraient payer pour apparaître en tête des résultats, en fonction des requêtes des utilisateurs.

Concrètement, un restaurant, une boutique ou un service pourrait être mis en avant lorsqu’un utilisateur effectue une recherche locale. Ce système reposerait sur un modèle d’enchères, semblable à celui de Google Maps. Ce nouveau service permettrait d’offrir plus de visibilité aux professionnels tout en générant de nouveaux revenus pour Apple, qui cherche à développer davantage son activité services. Cette dernière représente déjà près d’un quart de son chiffre d’affaires, avec une croissance continue.

Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, une annonce officielle pourrait intervenir rapidement, avec un déploiement envisagé dès cet été sur iPhone, ainsi que sur les autres plateformes compatibles.