Apple préparerait bel et bien l’arrivée de publicités dans son application Plans. Un changement stratégique qui pourrait intervenir dès cet été.
Apple accélère sur les services et cela pourrait bientôt se voir, jusque dans son application de navigation. Selon plusieurs informations concordantes, la firme préparerait l’intégration de publicités dans Apple Plans. Une évolution qui marquerait un tournant pour un service jusqu’ici relativement épargné par les contenus sponsorisés. Derrière cette décision, l’objectif de Tim Cook et ses équipes est limpide: renforcer les revenus générés par l’écosystème Apple, en s’inspirant notamment de ce que proposent déjà d’autres acteurs du secteur.
Des résultats sponsorisés directement dans les recherches dès cet été
Apple préparerait donc l’introduction de publicités directement intégrées dans les résultats de recherche d’Apple Plans. Le fonctionnement serait proche de celui déjà utilisé sur l’App Store. Les entreprises pourraient payer pour apparaître en tête des résultats, en fonction des requêtes des utilisateurs.
Concrètement, un restaurant, une boutique ou un service pourrait être mis en avant lorsqu’un utilisateur effectue une recherche locale. Ce système reposerait sur un modèle d’enchères, semblable à celui de Google Maps. Ce nouveau service permettrait d’offrir plus de visibilité aux professionnels tout en générant de nouveaux revenus pour Apple, qui cherche à développer davantage son activité services. Cette dernière représente déjà près d’un quart de son chiffre d’affaires, avec une croissance continue.
Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, une annonce officielle pourrait intervenir rapidement, avec un déploiement envisagé dès cet été sur iPhone, ainsi que sur les autres plateformes compatibles.
Apple veut sa part du gâteau et s’aligne sur Google sur le marché des services
Avec cette évolution, Apple Plans se rapprocherait du modèle déjà adopté par Google Maps, où les résultats sponsorisés font partie intégrante de l’expérience. Jusqu’à présent, Apple avait relativement préservé son application de navigation de ce type de monétisation directe. L’arrivée de publicités marquerait donc un changement de cap.
Cette décision intervient alors que l’application a récemment bénéficié de plusieurs améliorations. Parmi les nouveautés introduites avec iOS 26, on retrouve notamment des itinéraires préférés, une fonction permettant d’enregistrer automatiquement les lieux visités, ou encore une recherche en langage naturel basée sur Apple Intelligence.
L’ajout de publicités pourrait toutefois modifier la perception du service par les utilisateurs, notamment en matière de neutralité des résultats affichés.
Pour l’heure, Apple n’a pas officiellement confirmé ces évolutions. Mais tout indique que la monétisation d’Apple Plans pourrait devenir une réalité à très court terme.
- Une interface très claire et lisible
- Guidage vocal de qualité
- Respect de la vie privée