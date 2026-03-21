« As Deep as the Grave » n'est pas une superproduction. Six ans de tournage, des interruptions dues au Covid, des scènes du père Fintan, qui devait être interprétées par Val Kilmer mais coupées pour des raisons budgétaires puis réintégrées quand la production a réalisé que le personnage était « un élément essentiel manquant ».

Voilà qui aurait pu faire avorter le projet. Pourtant, c'est justement parce qu'il est indépendant qu'il s'agit d'une vraie performance. L'équipe de production n'avait pas de budget pour effectuer un nouveau casting de personnages, et une technologie qui, pour la première fois, permet à une production de taille modeste de faire jouer un acteur mort dans un rôle principal durant une « partie significative » du film.

Sur IMDb, le rôle est déjà crédité à un « digital performer », avec la précision « AI performance as Val Kilmer ». La production affirme avoir respecté les directives de la SAG-AFTRA et compensé financièrement les ayants droit.

Pour autant, sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains internautes ont écrit que la démarche « devrait être illégale », d'autres l'ont qualifiée de « malsaine et cupide ». Un commentaire a rappelé le précédent Oliver Reed, mort pendant le tournage de Gladiator, dont les scènes avaient été complétées par des doublures et de la CGI, mais à partir d'images déjà tournées, et jamais dans un rôle construit de zéro.

Certains acteurs ont pris des devants de leur vivant, comme Robert Downey Jr., qui avait déclaré en 2024 vouloir « poursuivre en justice tous les dirigeants futurs » qui autoriseraient une version IA de lui-même après sa mort. Val Kilmer, lui, avait fait le choix inverse de son vivant.

La sortie en salles de « As Deep as the Grave » est prévue pour cette année…