Google Labs a publié une mise à jour de Stitch, sa plateforme de design pilotée par l'IA. De son côté, Figma a perdu 8,8 % en Bourse dans la journée, sa pire séance depuis plus d'un mois, alors que le titre avait déjà reculé de 78 % depuis son introduction en Bourse l'été dernier.
Stitch est né en mai 2025 du rachat de Galileo AI, une startup spécialisée dans la génération d'interfaces à partir de prompts textuels. Google en avait montré une première version à Google I/O 2025, propulsée par Gemini 2.5 Pro.
Mais la plateforme est en passe de changer de gamme avec ce que Google appelle le « vibe design ». Plutôt que de partir d'un wireframe, l'utilisateur décrit l'objectif business visé, le ressenti attendu ou des références visuelles, et Stitch génère les interfaces correspondantes. Pour Josh Woodward, vice-président de Google Labs, l'IA peut « décupler la créativité, en aidant les individus à explorer rapidement de nombreuses idées ». En pratique, plus besoin de maîtriser les calques ni de savoir dessiner.
Le nouveau canevas infini accepte du texte, des images ou du code comme point de départ. Un agent de design accompagne le travail sur l'ensemble du projet, mémorise l'évolution du design et peut raisonner à partir de l'historique complet des décisions prises. Pour explorer plusieurs directions en parallèle, un gestionnaire d'agents permet de travailler sur plusieurs pistes sans perdre le fil. Une maquette statique se transforme en prototype interactif en un clic, les écrans s'enchaînent, les transitions logiques sont générées automatiquement en fonction des interactions, et un bouton Play permet de tester un parcours utilisateur en temps réel.
DESIGN.md, la vraie nouveauté
DESIGN.md est peut-être la nouveauté la plus discrète et la plus lourde de conséquences. C'est un fichier markdown lisible par les agents IA, qui exporte ou importe un système de design complet vers d'autres outils. Il est aussi possible d'en extraire automatiquement un depuis n'importe quelle URL, pour repartir d'une identité visuelle existante sans tout recréer.
Dans la foulée, la commande vocale est disponible. L'agent reçoit des instructions à l'oral, propose des critiques en temps réel et applique des modifications immédiates sur le canevas. Côté développement, Stitch s'intègre via un serveur MCP et un SDK, avec des exports vers AI Studio, Antigravity, Claude Code ou Cursor. La plateforme est gratuite, accessible sur stitch.withgoogle.com.
Figma perd 8,8 % en Bourse le jour de l'annonce
Toujours est-il que le titre Figma a perdu 8,8 % en Bourse après l'annonce de la refonte de Stitch. La réaction est disproportionnée par rapport aux seules fonctionnalités annoncées, mais elle confirme que Stitch capte en amont les utilisateurs qui n'ont jamais ouvert Figma, plutôt qu'une histoire de remplacement de Figma sur la production ou la collaboration en équipe.
Stitch cible deux profils que Figma n'a jamais vraiment adressés : le designer professionnel qui veut explorer des dizaines de variations rapidement, et le fondateur qui concrétise sa première idée logicielle.
Pour les équipes produit, Stitch pourrait comprimer des délais qui s'étendent aujourd'hui sur plusieurs semaines en quelques heures, en éliminant le goulot d'étranglement entre « nous avons besoin de cette fonctionnalité » et « voici un prototype cliquable ».
Figma reste indispensable pour la phase de production, de cohérence des design systems et de collaboration à grande échelle. Mais Stitch ne cherche pas à prendre cette place.