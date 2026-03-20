Stitch est né en mai 2025 du rachat de Galileo AI, une startup spécialisée dans la génération d'interfaces à partir de prompts textuels. Google en avait montré une première version à Google I/O 2025, propulsée par Gemini 2.5 Pro.

Mais la plateforme est en passe de changer de gamme avec ce que Google appelle le « vibe design ». Plutôt que de partir d'un wireframe, l'utilisateur décrit l'objectif business visé, le ressenti attendu ou des références visuelles, et Stitch génère les interfaces correspondantes. Pour Josh Woodward, vice-président de Google Labs, l'IA peut « décupler la créativité, en aidant les individus à explorer rapidement de nombreuses idées ». En pratique, plus besoin de maîtriser les calques ni de savoir dessiner.

Le nouveau canevas infini accepte du texte, des images ou du code comme point de départ. Un agent de design accompagne le travail sur l'ensemble du projet, mémorise l'évolution du design et peut raisonner à partir de l'historique complet des décisions prises. Pour explorer plusieurs directions en parallèle, un gestionnaire d'agents permet de travailler sur plusieurs pistes sans perdre le fil. Une maquette statique se transforme en prototype interactif en un clic, les écrans s'enchaînent, les transitions logiques sont générées automatiquement en fonction des interactions, et un bouton Play permet de tester un parcours utilisateur en temps réel.