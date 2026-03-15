Après dix-huit ans à la tête d’Adobe, Shantanu Narayen prépare la passation de pouvoir. L’annonce de son départ a aussitôt fait reculer l’action du groupe et a relancé les interrogations sur sa capacité à affronter la révolution de l’intelligence artificielle générative.
C'est une page de l'histoire d'Adobe qui s'apprête à se tourner. Shantanu Narayen, PDG d’Adobe depuis 2007, va quitter ses fonctions après 18 ans à la direction du groupe. L’annonce a immédiatement provoqué des remous sur les marchés financiers et relancé les interrogations sur la trajectoire future de l’entreprise. Le dirigeant restera en poste jusqu’à la nomination de son successeur et conservera la présidence du conseil d’administration.
À Wall Street, l’annonce du départ de Narayen fait vaciller l'action d'Adobe
La réaction des marchés financiers ne s’est évidemment pas fait attendre. À l’annonce du départ programmé de Shantanu Narayen, l’action d’Adobe a reculé d’environ 7 % lors des échanges après la clôture. Depuis janvier, le titre a déjà perdu près de 23 % de sa valeur et se situe à un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis trois ans.
Le conseil d’administration a lancé la recherche d’un nouveau dirigeant. « Nous sommes concentrés sur la sélection du bon leader pour ce prochain chapitre de croissance de l’entreprise », a indiqué Frank Calderoni, administrateur indépendant principal. Il a également salué le rôle joué par Narayen, estimant qu’il avait « positionné Adobe pour réussir à l’ère de l’intelligence artificielle ».
Dans un message adressé aux employés, le PDG sortant a assuré qu’il accompagnerait la transition depuis le conseil d’administration. Il a rappelé que les cofondateurs d’Adobe, John Warnock et Charles Geschke, avaient eux aussi soutenu la nouvelle direction lorsqu’il avait lui-même pris les rênes du groupe.
Comment Narayen a transformé Adobe avec le pari du cloud
Lorsque Shantanu Narayen devient PDG en 2007, Adobe n’est pas encore l’entreprise d’abonnements que l’on connaît aujourd’hui. Sous sa direction, l’éditeur a abandonné la vente de licences logicielles classiques pour adopter un modèle d’abonnement. Cette stratégie a donné naissance à Creative Cloud, qui rassemble aujourd’hui les applications de création, des services cloud et des fonctions d’intelligence artificielle.
En près de deux décennies, le chiffre d’affaires annuel d’Adobe a été multiplié par presque six pour atteindre environ 24 milliards de dollars. Les effectifs sont passés d’environ 7 000 à plus de 30 000 salariés, tandis que l’action a été multipliée par plus de six sur la période.
Malgré l’échec Figma, Adobe poursuit sa stratégie autour de l’IA
Durant le mandat de Shantanu Narayen, tout ne s'est pas toujours déroulé comme prévu. La tentative de rachat de la plateforme de design collaboratif Figma pour 20 milliards de dollars n’a finalement pas abouti après les réticences des autorités de concurrence américaines et européennes. Adobe a alors dû verser une indemnité de rupture d’un milliard de dollars.
Cet épisode n'a cela dit pas empêché Adobe d'enregistrer un chiffre d’affaires de 6,40 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal, soit un chiffre en hausse d’environ 12 % sur un an et supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice ajusté par action a atteint 6,06 dollars, tandis que le résultat net s’est établi à 1,89 milliard de dollars.
Une chose est certaine : l’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans la stratégie du groupe. Les revenus annualisés issus de ses produits centrés sur l’IA ont plus que triplé sur un an. Cette activité s’appuie notamment sur Firefly, la suite d’outils d’intelligence artificielle d’Adobe capable de créer images, vidéos ou visuels à partir d’instructions textuelles.
Cette orientation vers l'IA marque donc la dernière grande phase du mandat de Shantanu Narayen. En dix-huit ans, le dirigeant aura profondément transformé le modèle d’Adobe. La prochaine direction devra maintenant prouver que l’entreprise peut conserver cette position face à l’essor de l’intelligence artificielle.