La réaction des marchés financiers ne s’est évidemment pas fait attendre. À l’annonce du départ programmé de Shantanu Narayen, l’action d’Adobe a reculé d’environ 7 % lors des échanges après la clôture. Depuis janvier, le titre a déjà perdu près de 23 % de sa valeur et se situe à un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis trois ans.

Le conseil d’administration a lancé la recherche d’un nouveau dirigeant. « Nous sommes concentrés sur la sélection du bon leader pour ce prochain chapitre de croissance de l’entreprise », a indiqué Frank Calderoni, administrateur indépendant principal. Il a également salué le rôle joué par Narayen, estimant qu’il avait « positionné Adobe pour réussir à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Dans un message adressé aux employés, le PDG sortant a assuré qu’il accompagnerait la transition depuis le conseil d’administration. Il a rappelé que les cofondateurs d’Adobe, John Warnock et Charles Geschke, avaient eux aussi soutenu la nouvelle direction lorsqu’il avait lui-même pris les rênes du groupe.