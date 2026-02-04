Dans le même temps, Adobe a mis à jour la page officielle du logiciel ainsi que sa FAQ. On y apprend notamment que le logiciel restera en mode maintenance « pour une durée indéterminée » et que la firme n'a plus l'intention d'interrompre ou de supprimer l'accès à l'outil. La société Adobe s'est également engagée à « travailler avec la communauté pour garantir que les utilisateurs continuent d'avoir un accès à long terme à leur contenu, quel que soit l'état de développement de l'application. »