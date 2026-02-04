Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Adobe Animate ! Suite au tollé provoqué par l'annonce de la fermeture du logiciel, Adobe a finalement changé d'avis.
Bien connu des créatifs, Adobe Animate permet de concevoir et d'animer toutes sortes de personnages et d'éléments graphiques. L'outil, qui fêtera dans quelques mois ses 30 ans, permet de créer des jeux, des dessins animés en 2D ainsi que des animations pour le web. Après avoir annoncé la suppression du logiciel, Adobe a dû revenir précipitamment sur sa décision.
Adobe change d'avis concernant Adobe Animate
Cette semaine, Adobe a donné des sueurs froides à sa communauté en annonçant la fin d'Adobe Animate. Les emails envoyés aux utilisateurs par la firme prévoyaient une fin de commercialisation pour le 1er mars 2026. Quant au support, il devait être maintenu jusqu'au 1er mars 2029 pour les entreprises et jusqu'au 1er mars 2027 pour les autres utilisateurs.
Il va sans dire que l'annonce a fait grand bruit, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels. Face à la colère et à la déception des utilisateurs, l'équipe Adobe a dû réagir rapidement et changer son fusil d'épaule. Comme l'explique désormais un message paru sur Reddit : « nous n'arrêtons pas et ne supprimons pas l'accès à Adobe Animate et il continuera d'être disponible pour les clients existants et nouveaux. »
La firme en a profité pour s'excuser platement auprès de la communauté, reconnaissant notamment que les informations partagées « (n'ont) pas répondu à nos normes et (ont) causé beaucoup de confusion et d'angoisse au sein de la communauté. »
L'application passe finalement en mode maintenance
Plutôt que de mettre fin à son logiciel, Adobe a finalement décidé d'opter pour un « mode maintenance ». En d'autres termes, le développement actif de l'outil n'est plus une priorité mais la société continuera à le maintenir afin de prolonger son utilisation : « l'application continuera d'être disponible, continuera de recevoir des correctifs de sécurité et de bogues, mais n'obtiendra pas de nouvelles fonctionnalités. »
- Une interface éprouvée.
- Des fonctionnalités au service de la créativité.
- Les possibilités d'exportation.
Dans le même temps, Adobe a mis à jour la page officielle du logiciel ainsi que sa FAQ. On y apprend notamment que le logiciel restera en mode maintenance « pour une durée indéterminée » et que la firme n'a plus l'intention d'interrompre ou de supprimer l'accès à l'outil. La société Adobe s'est également engagée à « travailler avec la communauté pour garantir que les utilisateurs continuent d'avoir un accès à long terme à leur contenu, quel que soit l'état de développement de l'application. »
Plus de peur que de mal, donc, pour les utilisateurs d'Adobe Animate qui pourront continuer à utiliser leur application favorite en toute sérénité. Mais à en croire les commentaires, la réputation d'Adobe semble, en revanche, en avoir pris un coup.