Le projet annoncé à l'automne dernier sous le nom de « Macrohard » par Elon Musk, et destiné à couler Microsoft, est-il en train de mourir ? Cela semble bien le cas, si l'on en croit les informations de Business Insider.

D'après ce dernier, les employés et les cadres sont tous en train de quitter le navire. Les deux dirigeants à la tête de Macrohard ont ainsi pris la porte en février, suivis quinze jour plus tard du cofondateur de xAI, Toby Pohlen, qui venait à peine de les remplacer. Une fuite qui s'est étendue à de nombreux ingénieurs.