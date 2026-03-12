Macrohard a du plomb dans l'aile. Le projet qui devait concurrencer Microsoft semble mourir rapidement, au moment où Digital Optimus s'envole.
Elon Musk vient de donner plusieurs informations sur son projet d'agent IA, qu'il a nommé de deux façons différentes, à savoir « Macrohard », ou bien « Digital Optimus ». Un double nom qui n'est peut-être pas si innocent, puisque la seconde appellation, qui a clairement l'avantage, semble représenter un projet destiné à servir de paravent à l'échec du projet initial, le projet que l'on avait connu sous le nom de Macrohard.
Une véritable débandade chez les équipes de Macrohard
Le projet annoncé à l'automne dernier sous le nom de « Macrohard » par Elon Musk, et destiné à couler Microsoft, est-il en train de mourir ? Cela semble bien le cas, si l'on en croit les informations de Business Insider.
D'après ce dernier, les employés et les cadres sont tous en train de quitter le navire. Les deux dirigeants à la tête de Macrohard ont ainsi pris la porte en février, suivis quinze jour plus tard du cofondateur de xAI, Toby Pohlen, qui venait à peine de les remplacer. Une fuite qui s'est étendue à de nombreux ingénieurs.
Un projet d'annotation de données suspendu le mois dernier
« Près d'une vingtaine d'ingénieurs de xAI se sont identifiés comme travaillant chez Macrohard via X ou LinkedIn. La plupart ont quitté l'entreprise ou rejoint une autre équipe ces derniers mois, dont plus d'une douzaine de départs rien que le mois dernier » précise ainsi Business Insider.
Toujours selon la même source, une partie des ressources allouées au projet Macrohard, que ce soit des employés ou des capacités de calcul, ont été transférées ces dernières semaines à l'équipe Autopilot de Tesla. Enfin, un projet d'annotation de données, conçu dans le cadre de Macrohard, et qui devait impliquer près de 600 tuteurs en IA, a été suspendu le mois de février dernier. Autant de nouvelles décevantes qui laissent à penser que le projet a peu de chances de survivre.