Lors de la présentation de son nouveau plan stratégique futuREady, la marque Renault a levé le voile sur son nouveau « symbole de l'offensive internationale » : le Bridger Concept.
Dans le cadre de son projet futuREady, Renault n'est pas peu fier d'annoncer avoir vendu 620 000 véhicules hors Europe en 2025, affichant une croissance de 11% par rapport à 2024. En plus des cinq modèles déjà connus (Kardian, Duster, Grand Koleos, Boreal et Filante), la marque va accélérer sa croissance internationale en proposant 14 nouveaux modèles d'ici 2030, dont un certain Bridger.
Renault Bridger Concept, symbole de « l'offensive internationale »
Un nouveau SUV qui ambitionne de devenir « une nouvelle référence en milieu urbain », avec une allure robuste et une garde au sol élevée, le tout avec de larges roues de 18 pouces. Véritable baroudeur dans l'âme, le Bridger dispose de lignes épurées et futuristes, sans oublier l'indispensable roue de secours fixée sur la porte de coffre.
« Bridger Concept préfigure un premier véhicule qui sera développé en Inde en moins de 2 ans selon les nouveaux standards de Renault Group. Conçu sur la plateforme modulaire Renault Group ou RGMP small (son nouveau nom), il sera proposé en versions thermique, hybride ou électrique selon les marchés », explique la marque.
La première commercialisation est prévue en Inde d'ici la fin de l'année 2027, et celle-ci sera étendue progressivement à d'autres marchés internationaux.
En Europe aussi, mais pas comme ça
À ce stade, le Renault Bridger ne semble toutefois pas destiné à fouler les routes européennes… du moins pas sous ce nom. En Inde, le Duster est en effet commercialisé sous la bannière Renault, tandis qu’en France et dans une grande partie de l’Europe, c’est Dacia qui en assure la commercialisation. Avec ce Bridger, la logique pourrait bien s’inverser.
De son côté, Dacia planche déjà sur un petit SUV urbain appelé à succéder à la Sandero Stepway dans la gamme. Dans ce contexte, la base technique du Renault Bridger pourrait parfaitement être mise à contribution.
Elle serait évidemment adaptée pour répondre aux exigences spécifiques du marché européen, qu’il s’agisse des normes, des motorisations ou encore des équipements attendus par la clientèle du Vieux Continent.
En Europe, Renault confirme sa volonté de conserver son statut de marque généraliste de référence dans la transition énergétique, portée par ses technologies E‑Tech electric et full hybrid E‑Tech, avec 100% de ventes électrifiées à l'horizon 2030.