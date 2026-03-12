« Bridger Concept préfigure un premier véhicule qui sera développé en Inde en moins de 2 ans selon les nouveaux standards de Renault Group. Conçu sur la plateforme modulaire Renault Group ou RGMP small (son nouveau nom), il sera proposé en versions thermique, hybride ou électrique selon les marchés », explique la marque.

La première commercialisation est prévue en Inde d'ici la fin de l'année 2027, et celle-ci sera étendue progressivement à d'autres marchés internationaux.