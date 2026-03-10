Apple est présent depuis 2001 en Chine pour y produire ses meilleurs produits, dont les iPhone - depuis leur lancement. Mais cet « atelier du monde » n'est aujourd'hui plus un el dorado pour l'entreprise américaine. Ce qui a depuis un certain temps été compris par les équipes de Tim Cook.

La direction d'Apple a ainsi identifié une alternative avec l'Inde, où elle souhaite dès cet année produire tous les iPhone qui seront vendus aux États-Unis. Une bascule qui commence à se confirmer, comme le montrent des chiffres transmis par Bloomberg. Apple a en effet augmenter de 53% sa production d'iPhone dans ce pays en 2025, avec 55 millions d'appareils assemblés en Inde l'an dernier, contre 36 millions l'année précédente.