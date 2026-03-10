Apple prend en compte les grands changements géopolitiques. Et commence à s'éloigner de la Chine pour un autre géant de la région.
C'est une nouvelle ère qui a été inaugurée par le nouveau mandat de Donald Trump, avec une confrontation commerciale beaucoup plus marquée avec la Chine. Une des entreprises les plus touchées par cet éloignement - représenté par les droits de douane imposés par Donald Trump - c'est Apple, qui produit ses iPhone en Chine. Et malgré le recul subi récemment par le président américain sur la question des droits de douane, Apple a semble-t-il bien reçu le message, et cherche à produire ailleurs en Asie.
Apple produit de plus en plus d'iPhone en Inde
Apple est présent depuis 2001 en Chine pour y produire ses meilleurs produits, dont les iPhone - depuis leur lancement. Mais cet « atelier du monde » n'est aujourd'hui plus un el dorado pour l'entreprise américaine. Ce qui a depuis un certain temps été compris par les équipes de Tim Cook.
La direction d'Apple a ainsi identifié une alternative avec l'Inde, où elle souhaite dès cet année produire tous les iPhone qui seront vendus aux États-Unis. Une bascule qui commence à se confirmer, comme le montrent des chiffres transmis par Bloomberg. Apple a en effet augmenter de 53% sa production d'iPhone dans ce pays en 2025, avec 55 millions d'appareils assemblés en Inde l'an dernier, contre 36 millions l'année précédente.
La production d'iPhone coûte toujours plus cher en Inde qu'en Chine
Résultat, Apple produisant annuellement environ 220 à 230 millions d'iPhone, l'Inde a représenté près du quart de la production d'Apple pour ses smartphones en 2025. Ces chiffres montrent que la diversification d'Apple, dans l'idée de réduire sa dépendance à la Chine, avance bien.
Reste que, pour le moment, comme l'explique Bloomberg, produire en Inde coûte un peu plus cher à la firme de Cupertino que de le faire en Chine (ou même au Vietnam). Mais les choses pourraient changer à l'avenir, avec le gouvernement Modi qui souhaite faire de son pays le prochain atelier du monde. Les entreprises du secteur sont ainsi actuellement en discussion autour de la mise en place de nouvelles subventions étatiques, qui leur permettraient de se développer un peu plus sur place.