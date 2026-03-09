Selon Dark Web Informer, un acteur malveillant opérant sous le pseudonyme "Kamirmassabi", dont le profil a été créé le 3 mars 2026, propose le code pour 220 000 dollars sur un forum spécialisé. L'annonce décrit le code comme un "0day" et invite les acheteurs potentiels à entrer en contact par messagerie privée.

La faille repose sur une gestion incorrecte des privilèges dans les services RDS. Concrètement, un attaquant peut modifier une clé de registre associée à un service Bureau à distance pour la remplacer par une version qu'il contrôle. Cette manipulation lui permet d'ajouter un compte au groupe Administrateurs du système. CrowdStrike a analysé un binaire d'exploitation qui réalise précisément cette séquence d'opérations. CyberSecurityNews rapporte les propos d'Adam Meyers, responsable des opérations contre les adversaires chez CrowdStrike. Ce dernier estime que "les acteurs de la menace qui possèdent les binaires d'exploitation vont probablement accélérer leurs tentatives d'utilisation ou de vente de CVE-2026-21533 à court terme."