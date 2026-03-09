Pour l'assembler, les chercheurs d'IBM sont partis d'une molécule précurseur fabriquée à Oxford, puis ont retiré les atomes superflus un à un, comme des sculpteurs qui travaillent à l'échelle de l'infiniment petit, ou dans des termes plus techniques, grâce à des impulsions de tension précisément calibrées. L'opération s'est déroulée dans un vide quasi total et à des températures proches du zéro absolu, soit -273°C. Une précision rendue possible grâce aux techniques de microscopie à effet tunnel et à force atomique, deux innovations nées chez IBM dans les années 1980, qui permettent de visualiser et de manipuler la matière atome par atome.