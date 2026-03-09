Apple étudierait la possibilité d’utiliser l’impression 3D pour produire des éléments en aluminium de ses appareils. Cette technique pourrait transformer la manière dont l’entreprise fabrique les boîtiers de ses iPhone et de ses Apple Watch.

L’objectif serait de rendre la production plus efficace et potentiellement moins coûteuse. L’impression 3D permet en effet de créer des pièces avec moins de matière et moins d’étapes industrielles, ce qui pourrait simplifier la fabrication à grande échelle.

Apple ne part toutefois pas de zéro dans ce domaine. L’entreprise a déjà expérimenté cette technologie sur certains produits récents. Les Apple Watch Ultra 3 et Series 11 intègrent par exemple des éléments en titane recyclé fabriqués grâce à l’impression 3D. Dans le même temps, Apple aurait aussi utilisé ce procédé pour produire le port USB-C en titane de l’iPhone Air. La marque explique que le port est plus résistant, et exige 33 % de titane en moins pour sa conception. C'est bon pour la planète, et pour les finances du groupe, l'équation est parfaite.