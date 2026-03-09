Le socle technique, c'est prplOS. Ce système libre, bâti sur Linux et OpenWRT, n'est pas un projet isolé d'Orange. Il est porté par la prpl Foundation, un consortium fondé en 2014. On y retrouve des opérateurs étrangers comme Verizon, AT&T, Vodafone mais aussi Qualcomm et Nokia. L'objectif : créer un logiciel commun, indépendant du matériel, capable de tourner sur les équipements de n'importe quel opérateur membre.

Orange a insisté sur un point stratégique : le traitement local des données. Les informations collectées par les applications resteraient sur la box. Elles ne transiteraient pas vers des serveurs distants. Un système de permissions, comparable à celui que propose Android, permettrait de contrôler les accès de chaque service. L'utilisateur pourrait révoquer ces droits à tout moment.

Mais le calendrier refroidit les ardeurs. PrplOS fonctionne déjà en Jordanie depuis 2025. Le Maroc l'a reçu en février 2026. La Roumanie et la Moldavie suivront dans les prochains mois. La France, principal marché du groupe, devra patienter deux à trois ans. L'adaptation aux Livebox européennes, plus complexes, explique ce décalage.