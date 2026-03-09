Orange promet de transformer sa Livebox en centre névralgique du foyer connecté. Encore faut-il que les abonnés français ne soient pas les derniers servis.
Au Mobile World Congress 2026 de Barcelone, Orange a présenté le « Livebox Store ». Cette plateforme logicielle permettrait d'installer des applications directement sur la box, à la manière d'un téléphone. Derrière cette annonce se cache un virage bien plus profond. Orange adopte prplOS, un système d'exploitation libre, pour remplacer le logiciel propriétaire de ses Livebox.
Un magasin d'applications intégré à la Livebox : ce que prépare Orange
Le principe est limpide. Orange veut permettre à ses abonnés de télécharger des modules logiciels sur leur box. Les cas d'usage présentés à Barcelone sont concrets. Un partenariat avec EDF connecterait le compteur Linky à la Livebox pour piloter la consommation du foyer en temps réel. Bitdefender fournirait un VPN installé directement sur la box, protégeant tous les appareils du réseau sans configuration individuelle. Orange prévoit aussi un coffre-fort numérique et la priorisation de la bande passante selon les usages.
Le socle technique, c'est prplOS. Ce système libre, bâti sur Linux et OpenWRT, n'est pas un projet isolé d'Orange. Il est porté par la prpl Foundation, un consortium fondé en 2014. On y retrouve des opérateurs étrangers comme Verizon, AT&T, Vodafone mais aussi Qualcomm et Nokia. L'objectif : créer un logiciel commun, indépendant du matériel, capable de tourner sur les équipements de n'importe quel opérateur membre.
Orange a insisté sur un point stratégique : le traitement local des données. Les informations collectées par les applications resteraient sur la box. Elles ne transiteraient pas vers des serveurs distants. Un système de permissions, comparable à celui que propose Android, permettrait de contrôler les accès de chaque service. L'utilisateur pourrait révoquer ces droits à tout moment.
Mais le calendrier refroidit les ardeurs. PrplOS fonctionne déjà en Jordanie depuis 2025. Le Maroc l'a reçu en février 2026. La Roumanie et la Moldavie suivront dans les prochains mois. La France, principal marché du groupe, devra patienter deux à trois ans. L'adaptation aux Livebox européennes, plus complexes, explique ce décalage.
Pourquoi Orange court après Free sur le terrain logiciel
Ce que le communiqué d'Orange ne dit pas, c'est l'ampleur du retard. Depuis la Freebox Révolution en 2011, Free propose Freebox OS. Ce système embarqué offre un serveur de stockage réseau, un client VPN, un gestionnaire de téléchargements, des machines virtuelles et un contrôle parental centralisé. Orange, pendant ce temps, traitait sa box comme un simple modem.
Le choix de prplOS révèle une réalité peu flatteuse. Jusqu'ici, chaque génération de Livebox tournait sur un logiciel propriétaire. Ajouter une fonctionnalité exigeait un développement spécifique par modèle. PrplOS vise à casser cette rigidité en découplant le logiciel du matériel. C'est un aveu technique autant qu'une ambition.
L'argument de la souveraineté des données mérite en revanche l'attention. En misant sur le traitement local, Orange prend le contrepied des géants du cloud qui aspirent les données domestiques. Le code source étant ouvert, il est théoriquement vérifiable par des tiers. C'est un gage de transparence que peu d'opérateurs proposent aujourd'hui.
Reste la question centrale : qui développera ces applications ? Orange lance un appel à projets via VivaTech 2026 pour attirer les créateurs de services. L'écosystème n'existe pas encore. Sans catalogue étoffé au lancement, le Livebox Store risque de rester une vitrine vide. Free, lui, a eu quinze ans pour muscler Freebox OS.
Orange a trouvé le bon logiciel, reste à prouver qu'il n'arrive pas trop tard.
Source : Orange